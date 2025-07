Nelle scorse ore, il giornalista Romeo Agresti ha rivelato su YouTube un’indiscrezione di calciomercato secondo cui la Juventus e il Marsiglia sarebbero tornati in contatto per chiudere la trattativa relativa a Timothy Weah, esterno americano in uscita dal club piemontese.

Juventus, Agresti: 'In queste ore si sta parlando col Marsiglia per Weah'

Il giornalista Romeo Agresti ha riferito su YouTube dei nuovi contatti tra la Juve e il Marsiglia per Timothy Weah: "In queste ore, le due società hanno parlato per cercare di portare avanti la partenza dell'esterno americano.

Tra il giocatore e il club francese c’è praticamente già un’intesa verbale: Weah in questo momento mette l'OM in cima alla lista dei suoi desideri, ma vanno ancora definiti i numeri e la formula del suo trasferimento. Da quello che ho intuito, all'inizio della prossima settimana si confida di poter accelerare in maniera decisiva, la base potrebbe essere un prestito con obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ovviamente, la Juve si vuole tutelare, vuole che queste condizioni siano abbastanza agevoli per fare in modo di dare per scontato che nell'estate 2026 Weah diventi a titolo definitivo un calciatore dell'OM".

Agresti ha proseguito: "È vero che ci sono stati sondaggi da parte di altre squadre negli ultimi giorni, alcune legate alla Premier League, lo stesso campionato che non aveva trovato il benestare di Timothy nelle scorse settimane perché la Juve lo aveva venduto al Nottingham Forest insieme a Mbangula.

Quindi, in questa fase, evidentemente Weah ha in testa esclusivamente l'OM e sta spingendo affinché si possa concretizzare questa trattativa, ma anche il recente contatto tra le due società lascia presagire che si possa arrivare a un’intesa".

Il giornalista ha concluso: "Una bocciatura tecnica quella della Juve? Non penso, credo che sia più un'opportunità di mercato per un giocatore che evidentemente non viene visto come centralissimo da Igor Tudor. Basti pensare all'utilizzo che ne ha fatto. Con il suo arrivo, Weah ha giocato poco, ha giocato spesso e volentieri a sinistra e non è mai stato considerato imprescindibile dallo stesso allenatore. Quindi si sono creati automaticamente i presupposti per metterlo nella lista dei partenti e credo che si stia viaggiando veramente spediti verso la sua cessione".

Weah, una cessione che potrebbe portare 14 milioni di euro in cassa

La Juventus, se riuscisse davvero a chiudere la trattativa con il Marsiglia per Weah, potrebbe incassare una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Somma che il club bianconero potrebbe girare per l'acquisto di Sancho o per il potenziamento delle fasce. Sulla destra, Comolli avrebbe messo nel mirino nomi come Marc Pubill dell'Almería e Nahuel Molina dell'Atlético Madrid.