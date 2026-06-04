Il calciomercato è ai suoi albori eppure i club di Serie A sembrerebbero essere già attivissimi. L'Inter, ad esempio, vorrebbe chiudere la trattativa per Marco Palestra, mentre la Juventus sarebbe sule tracce di Carlos Augusto, terzino potenzialmente in uscita dalla Pinetina. Infine le parole di De Laurentiis indicherebbero un futuro in bilico per Lukaku e De Bruyne.

Carlos Augusto nel mirino della Juventus

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe inserito Carlos Augusto nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Il laterale brasiliano dell’Inter rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita per caratteristiche tecniche ed esperienza maturata in Serie A. L’interesse bianconero sarebbe legato soprattutto all’incertezza che circonda il futuro di Andrea Cambiaso, considerato uno dei possibili sacrifici di mercato qualora dovesse arrivare un’offerta pari o superiore ai 35 milioni di euro.

A favorire l’eventuale operazione ci sarebbe anche la situazione dello stesso Carlos Augusto. Il brasiliano, sarebbe alla ricerca di una realtà che possa garantirgli una continuità d’impiego maggiore. Per questo motivo la prospettiva di diventare un elemento centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus considererebbe sostenibile qualora si concretizzasse la cessione di Cambiaso.

Inter-Palestra, cresce la fiducia

Sul fronte nerazzurro arrivano invece segnali incoraggianti per la trattativa che potrebbe portare Marco Palestra alla corte di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, all’interno dell’Inter starebbe crescendo la convinzione di poter arrivare alla fumata bianca nonostante la distanza economica ancora esistente con l’Atalanta. Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore, che avrebbe individuato nel progetto tecnico nerazzurro la priorità assoluta, mettendo in secondo piano persino la Premier League.

Dopo il rifiuto della prima proposta da 40 milioni di euro, l’Atalanta continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni. Tuttavia, secondo Di Marzio, la sensazione è che le parti possano convergere attorno a una soluzione intermedia da 45 milioni più bonus.

Napoli, De Laurentiis apre alle cessioni di Lukaku e De Bruyne

Intanto a Napoli, durante la presentazione del ritiro estivo del club, Aurelio De Laurentiis ha affrontato il tema relativo al futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Il presidente partenopeo ha dichiarato: "Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? E' pieno di calciatori nel mondo". Parole chiare e che potrebbero vedere i due calciatori belga lontani da Napoli.