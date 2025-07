Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus starebbe seriamente pensando ad un ritorno di Matteo Tognozzi. Il giovane talent scout, potrebbe rivestire presto i panni del direttore sportivo.

Juventus, Gramellini: 'Le ultime vorrebbero un ritorno di fiamma del club bianconero per Tognozzi'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle voci sul prossimo direttore sportivo della Juventus ha detto: "Fino a ieri ero consapevole e assolutamente informato sull'approdo all'Arsenal di Matteo Tognozzi, dopo un incontro con l'amico Berta.

Il suo passaggio ai "Gunners" sembrava solo questione di tempo e invece sta uscendo in maniera abbastanza insistente la voce di un ritorno di fiamma della Juventus per il giovane talent scout. In tal senso ho trovato riscontri positivi, non dirò ovviamente che Tognozzi sarà il prossimo ds bianconero per evitare di essere poi criticato qualora la trattativa non andasse in porto".

Gramellini ha proseguito: "Se lui rientrasse davvero in gioco fra i candidati, ritengo che la Juventus farebbe una mossa eccellente, anzi la migliore che potesse fare. Perché Tognozzi che è lo scopritore di talenti come Soulé, come Yildiz, come Dean Huijsen e tanti altri che in questi anni hanno contribuito ad accrescere lo status della Juventus a livello di settore giovanile, a livello di primavera, a livello di Next Gen e poi anche di prima squadra.

Perché Yildiz oggi è un punto di riferimento della Juventus, ed è l'immagine del club bianconero".

L'opinionista ha infine concluso dicendo: "Quindi Matteo Tognozzi, che ha qualità importanti e che lasciata l'esperienza col Granada avrebbe voluto accettare la Juventus ma in qualità di direttore sportivo piuttosto che in qualità di responsabile dello scouting, potrebbe essere la figura mancante a livello societario. D'altronde la dirigenza bianconera si sta riformando ed ha visto recentemente l'approdo di Francois Modesto di direttore tecnico. La corrente che vorrebbe il ritorno di Matteo Tognozzi alla Juventus è altamente trascinata e sponsorizzata da una figura, quella di Giorgio Chiellini".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Sia Tognozzi che Modesto sono due persone capaci'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Sia Tognozzi che Modesto sono due persone capaci, forse più nello scoprire giovani che nella gestione dei campioni. Ma di calcio ne sanno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tognozzi doveva essere già operativo da 2 mesi. Ormai sono 6 anni che la Juve è stata presa da giocatori, dirigenza e allenatori come una vetrina personale".