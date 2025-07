Mattia Perin può lasciare la Juventus. Nonostante un ruolo importante all'interno dello spogliatoio, il portiere italiano sarebbe pronto per una nuova esperienza così da poter giocare con maggiore continuità. Per questo, i bianconeri valutano i possibili sostituti e tra questi spunta anche Lorenzo Montipò del Verona.

Juve, si valutano Montipò e Falcone per il dopo Perin

La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato e sta valutando diversi profili per la posta, visto il sempre più probabile addio di Perin seguito da diversi club italiani. Uno degli obiettivi è Elia Caprile ma richiesta di quasi 20 milioni di euro da parte del Cagliari ha bloccato l'interesse da parte dei bianconeri.

Per questo si potrebbe andare un piste "low-cost" e tra queste spunta quella che porta a Lorenzo Montipò, portiere italiano in forza al Verona. Dopo ottime stagioni, il classe '96 sarebbe pronto al definitivo salto per calcare palcoscenici importanti e provare a lottare per traguardi di spessore come lo Scudetto. Molto dipenderà dal reale interesse della Juventus e soprattutto dalla reale offerta che i bianconeri presenteranno per il 29enne estremo difensore, la cui valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Bravo fra i pali e pulito nell'impostazione: Montipò rappresenterebbe un buon prospetto per svolgere il ruolo di alternativa a Michele Di Gregorio.

Il portiere del Verona non è il solo candidato per la porta della Vecchia Signora che monitora anche Wladimiro Flacone del Lecce, autore di un grande campionato.

Come Montipò, anche l'estremo difensore classe '95 ha una valutazione che si aggira tra gli 8-10 milioni.

Idea Frankowski per la fascia

Settore del campo che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione sono le corsie esterne, fondamentali per il 3-4-2-1 di Tudor. Cambiaso è l'unico certo della riconferma mentre sia Alberto Costa che Weah restano in bilico. Rimane da capire la posizione di Filip Kostic che piacerebbe a Igor Tudor e potrebbe anche far parte della rosa della prossima stagione.

Per questo, la Juventus lavora per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di mister Tudor e tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Adam Frankowski, terzino polacco in forza al Galatasaray.

Appena riscattato dal Lens per una cifra attorno ai 7 milioni, il classe '95 non è ritenuto incedibile dal club turco che potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 10 milioni di euro. Duttile, con buone capacità tecniche e soprattutto di grande esperienza: un profilo "low-cost" che potrebbe risultare funzionale al nuovo progetto della Juventus.

Oltre all'esterno polacco, resta viva anche la pista che porta Silvan Widmer, la cui valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.