Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli avrebbe offerto 10 milioni di euro alla Juventus per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive di Fabio Miretti, centrocampista tornato alla Continassa dopo un anno in prestito al Genoa. La prima proposta dei partenopei sarebbe però stata rinviata al mittente, in quanto il dg bianconero Comolli valuterebbe il classe 2003 almeno 15 milioni.

Juventus, il Napoli piomba su Fabio Miretti

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista giovane da regalare ad Antonio Conte per ampliare un roster di mediani già piuttosto fitto e secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i partenopei avrebbero messo nel mirino Fabio Miretti.

Per il giovane calciatore della Juventus, rientrato alla Continassa dopo una stagione positiva vissuta con la maglia del Genoa, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo 10 milioni di euro. Una cifra che però non basterebbe a convincere il direttore generale della Juventus Damien Comolli, che per lasciare andare il calciatore il classe 2003 vorrebbe almeno 15 milioni di euro. La prima fase di dialogo fra le due società non avrebbe quindi portato ad una definizione della trattativa e ora si attenderebbe un rilancio della società campana. Su Miretti, in ogni caso, non ci sarebbe soltanto il Napoli ma anche il Bologna di Vincenzo Italiano. Il club emiliano riterrebbe il profilo del giovane mediano interessante e quindi non si potrebbero escludere aste fra le due squadre italiane.

Miretti, intelligenza tattica e un contributo costante alla doppia fase di gioco

Nonostante la giovanissima età, Miretti in questi anni ha già dimostrato di saper unire doti fondamentali per il calcio moderno. Il centrocampista si è fatto apprezzare particolarmente per la capacità di legare il gioco fra i reparti, offendo una consistente fase difensiva e allo stesso tempo un'ottima fase offensiva. Intelligenza tattica, una discreta velocità di base e una propensione all'assist/gol fanno infine di Miretti un mediano dal potenziale importante.

Juventus, sono ancora i giovani il carburante del mercato bianconero

Se la Juventus dovesse davvero cedere anche Fabio Miretti, darebbe continuità a quella politica che vedrebbe il club bianconero disposto a cedere i propri giovani anno dopo anno per alimentare il mercato.

Una scelta che nelle ultime stagioni ha permesso ai vari direttori sportivi che si sono susseguiti di poter effettuare investimenti importanti ma che ha lasciato più di qualche strascico alla Continassa. Tanti tifosi lamentano ancora cessioni ritenute premature come quella di Dean Huijsen o di Matias Soulé.