Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Michele Padovano ai microfoni di Tuttosport, la Juventus in questo calciomercato estivo dovrebbe assestare ancora un colpo per reparto. Nello specifico a centrocampo, stando alle parole di Padovano, la Vecchia Signora avrebbe bisogno di un elemento dalle potenzialità di Sandro Tonali.

Juventus, Padovano: 'Serve un rinforzo di livello per reparto e a centrocampo prenderei Sandro Tonali'

L'ex calciatore Michele Padovano è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport e parlando della Juventus e di cosa servirebbe al club bianconero per fare il salto di qualità ha detto: "Manca un giocatore per reparto.

Un difensore centrale da affiancare a Bremer, in attesa di Cabal che reputo molto valido. Però, ecco, partirei da lì: da un top player lì dietro. Poi in mediana il mio nome era Tonali. L’identikit non è cambiato: serve un mediano di quel tipo, con quelle caratteristiche. In avanti servirà un altro molto bravo. David per me sostituisce bene Vlahovic. Però ne occorre un secondo".

Padovano ha proseguito nel suo intervento, parlando delle ali offensive e del fatto che nel gioco di Igor Tudor potrebbero non essere necessarie. Secondo l'ex calciatore infatti, il tecnico croato preferirebbe elementi che dalla corsia sappiano accentrarsi per venire dentro il campo e colpire l'avversario. Ecco perché a detta di Padovano, la Vecchia Signora avrebbe bisogno di un elemento che faccia dell'inserimento una delle proprie armi principali.

L'ex calciatore, restando in tema attaccanti, ha poi parlato di Sancho e del suo possibile arrivo a Torino, sottolineando come l'inglese potrebbe potenzialmente essere molto utile alla compagine bianconera, in quanto capace di svariare sul fronte offensivo e abile nel calciare verso la porta avversaria.

Padovano ha infine detto la propria su alcuni elementi della Juventus attualmente in rosa: stando alle parole dell'ex attaccante, Nico Gonzalez non meriterebbe di essere confermato nel club bianconero mentre Koopmeiners dovrebbe giocarsi ancora le sue chance alla Continassa.

Juve, i tifosi commentano le parole di Padovano: 'Il calcio è semplice e Michele ce lo conferma con le sue parole'

Le parole di Padovano hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Il calcio è una roba semplice, e Padovano ce lo conferma.

Il problema è che la Juve in questo momento non ha dirigenti capaci di inquadrare quali siano i giocatori forti, punto. Spero che Comolli riporti un po' di questa capacità persa" scrive un utente sul web. Un altro poi aggiunge: "La linea di valutazione mi sembra piuttosto comune. Ci sono giocatori che non hanno fatto bene alla Juventus la scorsa stagione e che non dovrebbero restare".