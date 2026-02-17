Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur sul proprio profilo X, il nome di Konstantinos Tzolakis sarebbe finito con decisione sui taccuini di diversi club di Serie A. Il portiere classe 2002 dell’Olympiacos, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, avrebbe attirato l’attenzione di Juventus, Roma e Napoli. Dalla Grecia filtra una posizione chiara del club del Pireo: Tzolakis non partirà per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, valutazione che certifica la considerazione ormai raggiunta dal giovane estremo difensore anche a livello internazionale.

Juventus, idea Tzolakis per alzare l’asticella tra i pali

In casa Juventus il nome di Tzolakis verrebbe valutato come possibile upgrade nel ruolo di portiere. Michele Di Gregorio, arrivato con grandi aspettative, ha spesso garantito prestazioni solide e affidabili, ma in alcune circostanze chiave, come quella di sabato sera contro l'Inter ha evidenziato qualche limite. La dirigenza bianconera rifletterebbe così sull’opportunità di compiere un salto di qualità affidandosi a un profilo di prospettiva ma già abituato a reggere pressioni importanti. Tzolakis, nonostante la giovane età, ha infatti accumulato esperienza europea e mostra margini di crescita che intrigano alla Continassa. Un investimento da 20 milioni non sarebbe banale, ma rientrerebbe in una strategia orientata a costruire una Juventus più solida e competitiva anche in campo internazionale.

Roma e Napoli alla finestra: intrecci di mercato e vincoli economici

Diverso il discorso per la Roma, dove l’interesse per Tzolakis potrebbe essere strettamente legato al futuro di Mile Svilar. L’ipotesi di una cessione del portiere giallorosso non è affatto remota, soprattutto considerando la necessità del club capitolino di garantire all’UEFA un saldo positivo di circa 60 milioni per evitare sanzioni. In caso di addio di Svilar, Tzolakis rappresenterebbe un profilo ideale per età, costi e prospettiva tecnica. Anche il Napoli osserva con attenzione: il club partenopeo potrebbe affondare il colpo qualora decidesse di privarsi di uno tra Vanja Milinković-Savić e Alex Meret.