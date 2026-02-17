In queste ore il giudice sportivo ha emesso le squalifiche nei confronti di Giorgio Chiellini e Damien Comolli per quanto accaduto nel tunnel di San Siro in Inter-Juventus e nei confronti di Igli Tare per quanto accaduto nell'immediato post di Pisa-Milan. Sanzioni che ha commentato sul proprio account X anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani: "Comolli si è comportato in modo inqualificabile. Chiellini e Tare devono imparare che un dirigente non va in campo per prendersela con un arbitro che ha sbagliato. Sono scene da campionato di terza categoria".

Ravezzani, ha proseguito nella sua critica nei confronti dell'ad bianconero scrivendo: "Come Bastoni doveva scusarsi del comportamento post simulazione, parimenti dovrebbe fare Comolli per quello da energumeno a fine primo tempo. Il top dirigente Juve non può avere atteggiamento <aggressivo, ingiurioso e intimidatorio > verso un arbitro che sbaglia. Povero Avvocato".

Infine il giornalista sottolinea: "Un dirigente di grande club ha il dovere di essere sempre lucido e lavorare per il bene del club. La scenata di Comolli e Chiellini che tanto è piaciuta ai beceri, a cosa ha portato? Nella ripresa un possibile mancato rigore per la Juve, sconfitta al 90’ e squalifiche a loro".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione sul web: "Per quell’atteggiamento di cui parla è stato giustamente squalificato (con sommo piacere per noi tifosi per aver visto una dirigenza che è presente e difende la squadra), le scuse sono accessorie" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Ancora una volta si tende a spostare il focus... Che peccato. Stiamo scrivendo la pagina più buia della storia del calcio italiano. La peggiore classe dirigente; i peggiori arbitri; la giustizia sportiva chiaramente pilotata".

Cosa è successo nel dettaglio

Comolli e Chiellini sono stati squalificati uno, fino al termine di marzo, l'altro per le prossime due settimane, per aver aggredito verbalmente l'arbitro La Penna nel tunnel di San Siro nel derby d'Italia giocato sabato sera.

I dirigenti bianconeri, si sono scagliati in maniere veemente contro il fischietto della sezione di Roma per la contestatissima doppia ammonizione e conseguente espulsione di Kalulu sulla simulazione di Alessandro Bastoni.