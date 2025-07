Nelle scorse ore l'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando delle possibili cessioni da parte della Juve di Samuel Mbangula e Timothy Weah, si è detto particolarmente sorpreso della scelta del club bianconero di volersi privare di entrambi i giocatori.

Juventus, Padovano: 'Sono rimasto piuttosto stupito della scelta della società di voler cedere Weah e Mbangula'

"Io devo dire la verità, sono rimasto stupito dell'idea della società di mettere sul mercato Weah e Mbangula - ha dichiarato Michele Padovano - Perché sono due giocatori, secondo me, che l'altro anno non hanno fatto male, anzi hanno eseguito quello che gli veniva chiesto.

Le caratteristiche dei giocatori sono caratteristiche, secondo me, funzionali a qualunque tipo di sistema di gioco e quindi mi hanno un po' sorpreso. Chiaramente hanno preso questa decisione, quindi staremo a vedere quello che succederà, però è vero che c'è una squadra completa in vendita. In tutti i reparti ci sono uno o due giocatori che sono sono in partenza e che devono essere messi sul mercato. Se chi partirà verrà sostituito da giocatori importanti allora avrà un senso, se no non mi spiego veramente come possano mettere sul mercato giocatori come Weah e Mbangula che sono dei buoni calciatori".

Su Sancho ha poi aggiunto: "Si tratta di un giocatore che mi piace, perché ha nelle corde anche qualche gol, è un giocatore dalle qualità importanti, brevilineo, gli piace saltare l'uomo, puntarlo sempre, quindi è uno di quei calciatori che sicuramente potrebbe essere da Juventus.

Poi chiaramente bisognerà vederlo una volta che indossa la maglia e se saprà farsi scivolare addosso le critiche qualora dovessero arrivare. Perché alla Juventus ti danno addosso se non dimostri di essere un giocatore adatto a quel club".

Parlando di Vlahovic Padovano ha infine dichiarato: "Mi viene da pensare che ci sarà una buonuscita per il ragazzo e che lui andrà in un'altra società. Quindi sono convinto che troveranno una soluzione che possa andare bene a tutti. Il giocatore ha un contratto importante ma è in scadenza e il prossimo anno ci sono i mondiali, quindi lui non può assolutamente permettersi di stare un anno fermo e se rimane alla Juventus ci potrebbero essere grandissime possibilità che giochi poco.

Il Milan è interessato, quindi quella potrebbe essere una destinazione di Vlahovic possibile, staremo a vedere".

Juventus, un tesoretto da 25 milioni da investire su Sancho

La scelta della Juventus di cedere sia Weah che Mbangula nascerebbe da una visione di Igor Tudor e dalla necessità del club di fare cassa.

Coi 25 milioni che la Vecchia Signora potrebbe incassare dai due giovani, il dg Comolli avrebbe la forza economica per chiudere il colpo Jadon Sancho dal Manchester United.