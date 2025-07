La Juventus continua a muoversi sul mercato con decisione, e tra i nomi monitorati con grande attenzione c’è quello di Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United. Il club bianconero mantiene vivo l’interesse per l’inglese, che rappresenta un obiettivo concreto a prescindere dall’evolversi della trattativa per Francisco Conceição. Tuttavia, perché l’operazione possa concretizzarsi, è necessario che due esterni lascino Torino: si tratta di un passaggio cruciale per liberare spazio sia a livello tattico che economico. La Juventus, secondo quanto riferito da Sky Sport, è pronta a formulare una prima offerta ufficiale allo United: 10 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale potenziale di 15 milioni.

Si tratta per Sancho

Una proposta lontana dalla richiesta iniziale del club inglese, che valuta Sancho non meno di 25 milioni. Il Manchester United, infatti, non sembra disposto ad accettare sconti per un calciatore che, seppur reduce da un periodo complesso, ha ancora un valore importante sul mercato internazionale. Oltre al nodo relativo alla cifra del cartellino, resta da affrontare il capitolo ingaggio. Sancho percepisce uno stipendio elevato e l’accordo economico con il giocatore rappresenta un altro scoglio da superare. Nonostante ciò, la Juventus non molla la presa: Damien Comolli, direttore generale bianconero, sarebbe intenzionato a fare sul serio per chiudere una trattativa che era già stata abbozzata nell’estate 2024, prima che il giocatore approdasse in prestito al Chelsea.

Ora, con il rientro a Manchester e una nuova fase di incertezza sul futuro, l’opportunità sembra riaprirsi. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione ma la voglia della Juventus è quella di provarci sul serio per mettere a disposizione di Tudor una batteria di esterni di grande qualità.

La Juventus insiste per Conceição

Parallelamente, la dirigenza juventina sta portando avanti i contatti con il Porto per provare a trattenere Francisco Conceição. L’esterno portoghese, autore di una stagione positiva sotto la guida di Igor Tudor, è considerato un profilo strategico per il presente e per il futuro. Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che semplice. La Juventus ha già presentato un’offerta ufficiale da 22 milioni di euro, che però è stata rifiutata dal club lusitano.

Il Porto ha abbassato leggermente le pretese, scendendo da una richiesta iniziale di 30 milioni a 25 milioni di euro, cifra che rappresenta ora il punto di equilibrio per la chiusura. Ma c’è un elemento che impone velocità: la clausola rescissoria attualmente fissata a 30 milioni aumenterà a 45 milioni il prossimo 16 luglio. Di conseguenza, i tempi sono stretti e la Juventus è costretta ad accelerare se vuole portare a termine l’acquisto a condizioni favorevoli.

In sintesi, il mercato estivo della Juventus ruota attorno a due operazioni complesse ma strategiche: Sancho per alzare la qualità offensiva con un profilo internazionale, e Conceição per consolidare un talento già presente in rosa. L’arrivo dell’uno non esclude l’altro, ma entrambe le operazioni saranno subordinate a cessioni mirate e alla capacità della dirigenza bianconera di muoversi con rapidità e decisione nelle prossime settimane.