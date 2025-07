Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni di Juventibus, Diego Simeone si sarebbe detto interessato a un possibile trasferimento di Nico González dalla Juventus all'Atlético Madrid. Una notizia che farebbe sorridere i dirigenti della Continassa, in cerca di liquidità per chiudere la trattativa con lo United per Jadon Sancho.

Juventus, Schira: 'A Simeone dell'Atletico Madrid piace Nico González, potrebbe essere un'occasione'

Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Juventibus e, parlando delle cessioni in casa Juve, ha detto: "Non mi risulta che l'offerta dall'Arabia per Nico González sia arrivata, al netto delle notizie rivelate da amici e colleghi.

Ci sono però delle novità di giornata per quanto concerne il profilo dell'argentino: uno dei suoi agenti ha chiamato "El Cholo" Simeone e glielo ha proposto. Questo perché dall'Atlético Madrid è in uscita Samuel Lino, esterno che qualora venisse venduto lascerebbe uno slot libero nella rosa dei "Colchoneros". A Simeone sappiamo che gli argentini vanno a genio e non a caso riempì il Catania di calciatori sudamericani. Inoltre, Nico González è pur sempre un nazionale e al tecnico piace. Ok, alla Juventus ha fatto male, ma alla Fiorentina ha mostrato di non essere un calciatore scarso. Quindi un cambiamento di ambiente potrebbe aiutarlo a tornare quello di una volta. Se si dovesse avanzare con questa trattativa, allora la Vecchia Signora avrebbe poi la disponibilità per accelerare sul fronte Sancho".

Schira, restando sull'asse Juventus-Atlético Madrid, ha poi aggiunto: "Un altro giocatore in uscita dal club spagnolo e che potrebbe diventare un'idea per quello bianconero è Molina. Fra l'esterno e i Colchoneros non c'è più grande feeling, ma bisognerebbe capire i costi dell'eventuale trattativa. Parliamo di un altro elemento che nell'ultimo anno si è un po' perso ma che fa comunque parte della nazionale argentina. Molina potrebbe comunque essere una buona chiamata per la posizione del quinto a destra, dove resta sempre in piedi anche la candidatura di Dodô della Fiorentina".

Il giornalista ha infine commentato la notizia del giorno che vorrebbe uno scambio fra la Juventus e l'Inter e che coinvolgerebbe Frattesi e il già citato Nico González: "Onestamente non ho riscontri a tal riguardo.

Da quello che mi hanno sempre detto, il centrocampista romano resterà nel club nerazzurro, specie dopo che Inzaghi se ne è andato. Con lui non c'era feeling, mentre con il modulo che userà Chivu il mediano potrà avere più spazio".

Juve, per Nico González potrebbero bastare 25 milioni di euro

La Juventus, seguendo le parole di Schira, continuerebbe a ritenere Nico Gonzalez uno dei primi profili da cedere. Considerando che il club bianconero è quotato in borsa, non potrà però venderlo a una cifra troppo distante dai 35 milioni di euro investiti un anno fa. L'ammortamento avvenuto in stagione e i bonus inseriti nella trattativa con la Fiorentina, potrebbero quindi permettere alla vecchia signora di accontentarsi di una somma vicina ai 25–30 milioni di euro.