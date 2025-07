La Juventus lavora sul fronte rinnovi per blindare quei giocatori che avranno un ruolo importante nelle rotazioni di mister Tudor. Tra questi c'è Federico Gatti che è pronto a continuare la sua esperienza in bianconero fino al 2030.

Juve, a un passo il rinnovo di Gatti

Nonostante un forte interesse da parte dell'Aston Villa e soprattutto del Napoli, il classe '98 è ormai pronto al rinnovo contrattuale con la Juventus. Stando alle ultime notizie di mercato, la fumata bianca è ormai ad un passo con il difensore italiano che firmerà un contratto fino al 2023 con un ingaggio da 2,8 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto percepito fino alla passata stagione.

Una mossa che rimarca il valore del giocatore ma anche la sua importanza all'interno dello spogliatoio. Gatti sarà così un titolare della difesa a tre di Tudor, con la possibilità di occupare tutti i ruoli del pacchetto arretrato.

Se l'avventura in bianconero del 28enne centrale italiano è pronta a proseguire, restano in bilico le posizioni di altri difensori ed in particolare modo di Daniele Rugani e Llyod Kelly.

L'ex Empoli è finito nel mirino di diversi club italiani (la Juventus vorrebbe evitare prestiti come quello nell'ultima stagione all'Ajax). Discorso simile anche per Kelly, obiettivo di mercato del Crystal Palace.

Il Fenerbahce punta Douglas Luiz

Il reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione è il centrocampo con diversi calciatori pronti a lasciare Torino.

Uno su tutti è sicuramente Douglas Luiz che dopo una stagione deludente, è pronto a lasciare la Juventus per ritornare protagonista e riconquistare la maglia della Nazionale brasiliana.

Oltre a diversi club inglesi come Leeds e Manchester United, sul brasiliano ci sarebbe un forte interesse del Fenerbahce di Josè Mourinho che avrebbe inserito l'ex Aston Villa come uno dei principali obiettivi per puntellare la mediana. La Juventus non fa sconti sul cartellino e chiede una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro per cedere il calciatore. Stando alle ultime notizie di mercato, per abbassare le pretese economiche del club bianconero, il Fenerbahce vorrebbe inserire il cartellino del giovane difensore classe 2006 Yusuf Akcicek come parziale contropartita tecnica.

Una proposta che però al momento la Vecchia Signora non sembra prendere in considerazione, vista la volontà di monetizzare e di reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Per la mediana, il club bianconero continua a seguire diversi profili come Davide Frattesi, in uscita dall'Inter (ma nel mirino anche dell'Atletico Madrid), ed Ederson dell'Atalanta la cui valutazione si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro.