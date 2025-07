Manca esattamente una settimana alla ripresa degli allenamenti della Juventus. Il 24 luglio, infatti, i bianconeri torneranno alla Continassa per dare ufficialmente il via alla nuova stagione, la prima interamente guidata da Igor Tudor fin dall’estate. Nonostante le richieste della società, che aveva proposto un taglio alle vacanze per anticipare la ripresa a metà luglio, la squadra ha deciso compatta di prendersi tutto il periodo di riposo concordato.

La dirigenza juventina aveva suggerito ai giocatori di ridurre le vacanze per avere più tempo per preparare la nuova stagione.

Tuttavia, il gruppo ha scelto di non accorciare il periodo di stop estivo, ritenendo fondamentali le circa tre settimane di pausa per recuperare energie fisiche e mentali.

Tudor ha rispettato la decisione dei giocatori

Igor Tudor, pur consapevole dell’importanza della preparazione, ha preferito non forzare la mano e ha rispettato la volontà della squadra, dimostrando ancora una volta grande equilibrio nella gestione del gruppo.

Il rientro alla Continassa è dunque fissato per mercoledì 24 luglio, con la Juventus che avrà a disposizione un mese esatto per preparare l’esordio in campionato, previsto per sabato 24 agosto contro il Parma all’Allianz Stadium. Un periodo che sarà sfruttato al massimo per mettere benzina nelle gambe, ma anche per sperimentare alcune novità a livello tattico e organizzativo.

Dal 2 al 10 agosto, la Juventus si trasferirà in Germania, a Herzogenaurach, per un ritiro intensivo nella sede storica dell’Adidas. Si tratterà di una fase cruciale della preparazione estiva, in cui Tudor potrà lavorare con la rosa al completo e testare i nuovi innesti sul piano fisico e tattico.

Nuovi ingressi nello staff

Nel frattempo, il tecnico croato sta portando avanti una vera e propria ristrutturazione del suo staff. A partire da Michele Troiano che entrerà nel team con il ruolo di collaboratore tecnico. Troiano porterà la sua conoscenza del club e del calcio italiano, risultando una figura preziosa durante gli allenamenti e non solo.

Accanto a lui, ci sarà anche Riccardo Ragnacci, preparatore atletico che ha già collaborato con Tudor ai tempi dell’Hellas Verona.

Il suo arrivo segna un rafforzamento del reparto atletico, da sempre centrale nel calcio del tecnico croato, noto per la sua intensità e attenzione alla condizione fisica. Inoltre, nelle prossime ore sono attesi altri cambiamenti nel team dei fisioterapisti e potrebbero esserci ulteriori ingressi a completare uno staff sempre più personalizzato secondo le esigenze dell’allenatore.

Sul fronte del calciomercato, continua invece la caccia a Sancho del Manchester United.