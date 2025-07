La Juventus è al lavoro per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Damien Comolli, direttore generale del club bianconero, ha individuato in Jadon Sancho e Francisco Conceicao i principali obiettivi per completare il pacchetto degli esterni offensivi a disposizione del nuovo tecnico Igor Tudor. Le trattative sono in corso e, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, i contatti con entrambi i giocatori stanno proseguendo in maniera positiva.

“I dialoghi sono andati bene, nel senso che nelle 48 ore successive circa Sancho e la Juve hanno trovato un accordo di massima, la Juve e il Manchester United possono trovare un accordo di massima, quindi si può chiudere in qualsiasi momento”, ha spiegato Pedullà, sottolineando che i negoziati tra le parti sono già in fase avanzata.

Tuttavia, l’affare non è ancora stato finalizzato, soprattutto perché la Juventus si sta muovendo anche su un altro fronte.

Nico Gonzalez in uscita

Il club bianconero ha chiesto a Jorge Mendes, agente di Francisco Conceicao, uno sconto rispetto alle cifre inizialmente pattuite: “Perché al momento non si chiude, ma aggiorneremo più avanti, perché la Juve ha chiesto a Jorge Mendes uno sconto per l’affare Conceicao. Sapete bene che la Juve ha già investito dei soldi per il prestito oneroso e che ci vogliono 30 milioni per il riscatto”.

Ma per portare a termine entrambi i colpi, la Juventus dovrà probabilmente fare spazio in rosa, anche a livello economico. A tal proposito, Pedullà ha affermato che la dirigenza bianconera sta valutando la cessione di Nico Gonzalez, arrivato appena un anno fa dalla Fiorentina: “Ma per fare Sancho e Conceicao la priorità sarebbe quella di cedere Nico Gonzalez che in questo momento è attenzionato, ma non in modo diretto, particolare, sul mercato, quindi dobbiamo aspettare gli sviluppi, ma per Sancho la Juventus ha fatto tutto quello che doveva fare, può chiudere e se vuole prendersi il rischio di aspettare per qualche giorno, è un rischio che la Juve ha deciso di prendersi”.

La posizione di Sancho

Un ulteriore segnale positivo arriva dalla volontà del giocatore inglese, che sembra già essersi promesso alla Vecchia Signora: “Sancho da 5-6 giorni a questa parte, forse qualcosa in più, ha messo in standby tutte le altre proposte perché aspetta che la Juve gli dica: ‘Caro amico, ti scrivo, prendi un aereo e vieni qui per le visite’”, ha aggiunto Pedullà, facendo intuire come l’inglese voglia fortemente approdare a Torino.