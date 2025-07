La Juventus continua a lavorare sul mercato non solo in entrata, ma anche in uscita. Dopo i primi movimenti che hanno portato nuovi volti alla corte di Igor Tudor, ora è tempo di fare alcune cessioni. Tra i nomi in bilico c’è quello di Nico Gonzalez, il fantasista argentino arrivato solo un anno fa potrebbe già salutare Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino è uno dei profili che la Juventus sta valutando di inserire in un’operazione di scambio con il Marsiglia. L’obiettivo bianconero è Leonardo Balerdi, difensore argentino già allenato da Tudor in passato.

Tudor stima Balerdi

Il tecnico croato, rimasto alla guida della Vecchia Signora, stima molto Balerdi e vorrebbe riportarlo con sé. Proprio per questo, la Juventus starebbe cercando una formula che possa convincere il club francese, che finora ha sempre fatto muro sulla cessione del centrale.

La chiave potrebbe essere proprio Nico Gonzalez. L’argentino, valutato intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe rappresentare una contropartita gradita al Marsiglia. Il rendimento dell’ex Fiorentina a Torino non ha convinto pienamente: una stagione al di sotto delle aspettative, tra alti e bassi, che ha alimentato dubbi sulla sua permanenza. Inserirlo in uno scambio potrebbe dunque essere una mossa interessante da parte della dirigenza juventina, che punta ad abbassare le pretese economiche del Marsiglia per Balerdi e contemporaneamente a liberarsi di un giocatore che non è riuscito a imporsi.

Asse caldo con il Marsiglia

Ma non c’è solo Nico Gonzalez nella lista dei possibili partenti. Anche Timothy Weah è finito sul mercato. L’esterno americano, arrivato appena un anno fa dal Lille, non ha lasciato il segno e non rientrerebbe più nei piani del nuovo progetto tecnico. La Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro e tra i club interessati ci sarebbe ancora il Marsiglia, che aveva già mostrato un certo gradimento per il calciatore nei mesi scorsi. Le due società, dunque, potrebbero riaprire il dialogo anche per Weah, in un asse Torino-Marsiglia che rischia di diventare piuttosto caldo nelle prossime settimane.

Va ricordato che la Juventus, tempo fa, aveva già trovato un’intesa con il Nottingham Forest per la cessione dell’americano, ma l’operazione è poi sfumata per la mancata volontà del giocatore di trasferirsi in Premier League. Ora si cerca una nuova soluzione, e la pista francese potrebbe tornare d’attualità.