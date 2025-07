La Juventus è pronta a voltare pagina con Nico Gonzalez. Dopo appena una stagione in bianconero, l’esterno argentino potrebbe lasciare Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al Ahli è la squadra maggiormente interessata e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta di circa 30 milioni di euro. Un’opportunità che la Juventus accoglierebbe con favore. Non solo per la cifra, che permetterebbe al club di evitare una minusvalenza, ma anche per liberarsi di un giocatore che, sin dal suo arrivo, non ha mai convinto davvero.

In attesa di sviluppi concreti, la sensazione è che la Juventus stia entrando in una fase decisiva: la trattativa con l’Al Ahli per Gonzalez sembra cominciata, e la dirigenza juventina è pronta a chiudere se le condizioni economiche saranno confermate.

Nico Gonzalez in uscita

Gonzalez era stato acquistato con grandi aspettative, sia per le sue qualità tecniche che per la sua versatilità offensiva. Tuttavia, il rendimento in campo non ha mai raggiunto il livello desiderato. Sotto la gestione di Thiago Motta, tecnico che lo ha allenato nei primi mesi della sua avventura juventina, l’argentino ha avuto diverse occasioni, ma non è mai riuscito a conquistare un ruolo da protagonista. Motta, che pure aveva provato a ritagliargli un posto nel suo sistema di gioco, lo ha spesso utilizzato in ruoli non perfettamente congeniali alle sue caratteristiche.

Con l’arrivo di Igor Tudor, la situazione è cambiata: il croato lo ha subito schierato nel suo ruolo e spesso tra i titolari. Ma dopo una serie di prestazioni poco confortanti ha deciso di metterlo spesso in panchina. Al Mondiale per Club, nonostante alcune rotazioni, l’argentino non è mai stato schierato titolare, una scelta che ha confermato come non rientri più nei piani futuri della società.

Sancho obiettivo bianconero

L’eventuale cessione dell’argentino avrebbe anche riflessi diretti sul mercato in entrata. In particolare, la Juventus è al lavoro per provare a chiudere l’arrivo di Jadon Sancho, attualmente di proprietà del Manchester United. Il club inglese valuta l’esterno offensivo 25 milioni di euro, una cifra che i bianconeri vorrebbero cercare di abbassare, considerando che Sancho ha un contratto in scadenza nel 2026 e non rientra più nei piani tecnici dei Red Devils.

Il calciatore inglese, da parte sua, ha già fatto sapere di gradire la destinazione torinese e sta aspettando sviluppi. Sancho ha dato la priorità alla Juventus, ma i dirigenti bianconeri sanno che il tempo stringe. In Premier League ci sono club pronti ad inserirsi nella trattativa se dovesse prolungarsi troppo. Per questo motivo, l’operazione legata a Nico Gonzalez potrebbe rivelarsi fondamentale per accelerare il passo e chiudere con il Manchester United, sfruttando anche la volontà del giocatore.

La cessione di Gonzalez, dunque, rappresenterebbe una doppia mossa per la Juventus: da un lato, liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore poco congeniale all'idea di calcio di Tudor; dall’altro, ottenere liquidità immediata da reinvestire su un profilo giovane, motivato e in cerca di rilancio come Sancho. Il mercato bianconero, in questa fase, passa anche da queste scelte strategiche: puntare su chi può realmente incidere e lasciar partire chi non ha lasciato il segno.