La Juventus ha vinto per 0-1 contro il Bologna e ha conquistato tre punti davvero preziosi, fondamentali per dare continuità al proprio cammino in campionato. Tuttavia, nel corso del match non sono mancate le polemiche, soprattutto per alcune situazioni arbitrali che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Tra gli episodi più controversi c’è stato sicuramente quello che ha visto protagonisti Lucumì e Francisco Conceicao. Il difensore del Bologna colpisce in faccia il portoghese in area di rigore, il numero 7 juventino cade a terra, ma l’arbitro Massa non interviene, ritenendo l’azione un normale fallo di gioco.

Una decisione che ha subito lasciato perplessi molti osservatori, considerando la dinamica dell’intervento e il punto del contatto. Tuttavia, l’episodio che ha destato ancora più perplessità è arrivato subito dopo.

Conceicao, infatti, era rimasto a terra dolorante al volto. A quel punto Lucumì gli si avvicina, lo solleva e poi lo ributta a terra, un gesto che in molti hanno giudicato antisportivo e potenzialmente violento. Proprio su questa azione è intervenuto Fabio Ravezzani, che tramite X ha commentato duramente l’accaduto: “Questo è un fatto clamoroso. Lucumí, gesto violento su Conceicao a palla lontana. Il varista doveva intervenire”.

Le parole di Ravezzani

Il direttore di Telelombardia ha poi rincarato la dose, spiegando quale sarebbe dovuto essere, a suo giudizio, il corretto intervento della tecnologia: “Segnalare rigore per la Juve e giallo o rosso al difensore del Bologna che fa una cosa inconcepibile”.

Ravezzani ha anche sottolineato come il mancato intervento della Sala Var sia passato quasi inosservato: “Invece è passato tutto nell’indifferenza generale. Incredibile”. Un’affermazione che riaccende il dibattito sull’utilizzo del Var e sulla sua applicazione non sempre uniforme, tema caldo non solo per la Juventus ma per tutto il campionato. Questo, però, non è il solo episodio stagionale su cui il club bianconero ha da recriminare: nel corso dei mesi ce ne sono stati diversi, anche in altre partite, che hanno alimentato discussioni e malumori. Va detto, però, che il problema riguarda l’intera Serie A, spesso attraversata da polemiche arbitrali su molti campi.

Koopmeiners squalificato

La Juventus, comunque, non sembra intenzionata a lamentarsi e prosegue il suo percorso senza cercare alibi, concentrandosi esclusivamente sul lavoro quotidiano e sui risultati.

Adesso la squadra di Luciano Spalletti pensa solo al campo e alla prossima sfida contro la Roma, un appuntamento importante per consolidare la classifica.

Contro i giallorossi, però, non ci sarà Teun Koopmeiners. L’olandese è stato ammonito a Bologna ed essendo diffidato non sarà presente sabato 20 dicembre. Per questo motivo Spalletti dovrà studiare la soluzione migliore: decidere se schierare al suo posto Bremer o Rugani, oppure adattare Cabal, valutando equilibrio tattico e condizioni fisiche. Una scelta che dirà molto sulle intenzioni della Juventus, chiamata ancora una volta a dimostrare solidità e carattere.