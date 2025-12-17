Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus e non solo. L’attaccante serbo, punto di riferimento dell’attacco bianconero quando è in condizioni fisiche ottimali, è tornato al centro delle voci di mercato, soprattutto nelle ultime ore, a causa delle indiscrezioni che lo accostano con insistenza al Milan. Un’ipotesi che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, anche se, allo stato attuale, non ci sarebbero certezze su un accordo già definito tra le parti.

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha voluto ridimensionare i rumors parlando in modo diretto e netto.

Secondo l’esperto di mercato, infatti, non esistono intese già chiuse tra Vlahovic e il club rossonero, come invece qualcuno aveva ipotizzato. Romano ha spiegato: “Ma da qui a dire che Vlahovic abbia già un accordo fatto, blindato col Milan, - ha detto l’esperto di mercato - oggi questo non viene confermato da tutte le parti in causa, sia Milan, sia lato Vlahovic, non risultano accordi fatti”. Parole che invitano alla prudenza e che confermano come, almeno per ora, la situazione sia ancora tutta da definire.

Le parole di Romano

L’associazione tra il nome di Vlahovic e quello del Milan nasce anche dal rapporto tra il centravanti serbo e Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha allenato e che ne conosce bene le caratteristiche.

Questo legame ha alimentato ulteriormente le speculazioni, ma non rappresenta di per sé una garanzia di un trasferimento imminente. Al contrario, il futuro di DV9 sembra destinato a passare prima da un confronto diretto con la Juventus.

Sempre Fabrizio Romano ha, infatti, sottolineato come la decisione finale verrà presa più avanti, al termine della stagione, quando il giocatore e il club bianconero si siederanno a un tavolo per valutare il da farsi. In quel momento si capirà se ci saranno le condizioni per proseguire insieme oppure se le strade si separeranno, anche con l’ipotesi di un addio a parametro zero. A tal proposito, Romano ha aggiunto: “Vlahovic che come detto valuterà il suo futuro con la Juventus”.

Vlahovic pensa al recupero

Nel frattempo, però, la priorità di Dusan Vlahovic è un’altra: tornare in campo il prima possibile. L’attaccante sta lavorando intensamente sul percorso di recupero e l’obiettivo è rientrare tra marzo e aprile, per dare una mano alla squadra nella fase decisiva della stagione. Il numero 9 bianconero resta comunque vicino ai compagni, seguendo allenamenti e partite, cercando di offrire il suo contributo anche dal punto di vista morale.

Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus, avverte chiaramente l’assenza di un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic. Un bomber capace di fare reparto da solo, di attaccare la profondità e di essere decisivo negli ultimi metri.

Per questo motivo, in casa bianconera si attende con fiducia il ritorno della primavera, sperando di ritrovare un Vlahovic al top della condizione e pronto a essere ancora una volta protagonista, prima di qualsiasi decisione definitiva sul suo futuro.