La Juventus, in vista del calciomercato di gennaio, sembra voler mantenere una strategia cauta e mirata. I bianconeri non dovrebbero fare acquisti folli, ma potrebbero cogliere eventuali opportunità per rinforzare la rosa. A tal proposito, il giornalista Marco Conterio, tramite X, ha rivelato che la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino un giovane talento dell’Hellas Verona: “Contatto con la Juventus per Rafik Belghali dell’Hellas Verona”. In ogni caso per arrivare al giocatore classe 2002 servirà qualche cessione e il principale candidato pare essere Joao Mario.

Le parole di Conterio

Belghali, esterno algerino classe 2002, è considerato un prospetto interessante per il futuro della Juventus, soprattutto per il suo potenziale offensivo e la capacità di adattarsi a più ruoli sulle fasce. Tuttavia, come spiegato sempre da Conterio, la trattativa non sarebbe così semplice: “L’esterno algerino piace, ma andrà in Coppa d’Africa e il Verona lo cede solo a titolo definitivo”. Questo significa che, per assicurarsi il giocatore, la Juventus dovrebbe investire in un acquisto immediato, senza possibilità di prestito temporaneo, e allo stesso tempo valutare la disponibilità del giocatore a lasciare il club veneto durante la sua partecipazione alla Coppa d’Africa.

L’eventuale arrivo di Belghali, però, è strettamente legato anche a possibili cessioni in casa Juventus. Conterio ha chiarito infatti che: “La Juve inoltre dovrebbe prima piazzare Joao Mario, tra i nomi da monitorare in uscita a gennaio”.

Resta da vedere se, nelle prossime settimane, ci saranno sviluppi concreti sulle trattative. La Juventus, come spesso accade, si muoverà con prudenza, valutando attentamente ogni mossa per assicurarsi che eventuali nuovi acquisti possano contribuire in modo efficace al progetto bianconero. Nel frattempo, i tifosi osservano con attenzione le vicende di mercato, pronti a vedere se Belghali potrà diventare il nuovo rinforzo della Juventus o se la priorità rimarrà sistemare la situazione interna con Joao Mario.

Joao Mario vorrebbe andare via

Joao Mario, esterno portoghese, è arrivato alla Juventus in estate, nell’ambito dell’operazione che ha portato Alberto Costa al Porto. Tuttavia, fino a questo momento il giocatore ha avuto pochissime opportunità di scendere in campo.

Con l’allenatore precedente, Igor Tudor, Joao Mario era stato quasi del tutto escluso dalle rotazioni, e l’arrivo di Luciano Spalletti non ha modificato la situazione: il portoghese continua a essere marginale nel progetto tecnico bianconero. Per questo motivo, l’esterno avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Juventus, con l’obiettivo di trovare un club dove possa giocare con maggiore continuità. Questa esigenza del giocatore diventa un elemento chiave per la strategia di mercato della Juventus, che potrebbe puntare su Belghali solo a fronte di una cessione di Joao Mario.