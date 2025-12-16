Sabato 20 dicembre, la Juventus tornerà in campo per una sfida di grande prestigio contro la Roma, ma l’avvicinamento al match è già stato segnato da polemiche e discussioni arbitrali. A cinque giorni dal fischio d’inizio, il confronto sembra essere iniziato più sui social che sul rettangolo verde, con diversi episodi del weekend calcistico che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

A sollevare il caso è stato in particolare Francesco Oppini, che tramite il suo profilo X, ha puntato il dito contro alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, avrebbero penalizzato la Juventus e favorito i giallorossi.

Il giornalista ha scritto senza mezzi termini: “Mancano cinque giorni a Juventus-Roma ma la partita è già iniziata e la saga anti-Juve continua”. Un messaggio che ha immediatamente trovato grande eco tra i sostenitori bianconeri, già sensibili al tema delle sviste arbitrali.

Le parole di Oppini

Oppini ha poi approfondito il suo punto di vista entrando nel dettaglio degli episodi contestati. In particolare, ha ricordato quanto accaduto nella sfida tra Bologna e Juventus, dove secondo lui ai bianconeri sarebbe stato negato un calcio di rigore, e quanto visto nel match tra Roma e Como. Proprio su quest’ultimo incontro si concentra l’analisi del giornalista: “Dopo il rigore non concesso a Bologna su David, si 'grazia' Mancini – ha spiegato Oppini sui social – che già ammonito andava cacciato con un'espulsione nel finale per gesto antisportivo”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno contribuito ad alimentare ulteriormente la polemica.

La sensazione è che Juventus-Roma sia già cominciata, almeno a livello mediatico. Sui social network, il malcontento dei tifosi juventini è cresciuto rapidamente, con numerosi commenti che hanno preso di mira non solo l’arbitro, ma anche il mancato intervento del Var.

La rabbia dei tifosi

Tra i messaggi presenti sui social ce n’è uno che sottolinea proprio questo aspetto: “Mancini già ammonito, fallo clamoroso. Arbitro e VAR dormienti. Nessuno vede niente. Prossima partita Juve-Roma”. Un commento che riassume il clima di frustrazione che si respira tra i sostenitori bianconeri.

Ma le critiche non si fermano a Mancini.

Nel mirino dei tifosi è finito anche Hermoso, che era diffidato e che, secondo molti, avrebbe dovuto ricevere un cartellino giallo durante la partita. Anche su questo punto i social sono stati molto espliciti: “Mancini graziato dal secondo giallo, Hermoso diffidato graziatissimo dal giallo. Entrambi saranno quindi a disposizione”. Un dettaglio che, alla vigilia di uno scontro diretto come quello tra Juventus e Roma, pesa e non poco.

In attesa del campo, la tensione sale e il dibattito resta acceso. Sabato dirà chi avrà ragione, ma intanto la polemica arbitrale accompagna già il cammino verso una delle sfide più attese di questo finale d’anno.