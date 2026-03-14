La Juventus sta già ragionando sulle mosse per la prossima stagione e tra i ruoli che potrebbero essere ritoccati c’è quello del portiere. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione la situazione di Alisson Becker, estremo difensore del Liverpool. L’idea non è semplice da concretizzare, ma a Torino esiste un fattore che potrebbe rendere l’operazione più credibile: Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero conosce molto bene il portiere brasiliano, avendolo già allenato ai tempi della Roma, e lo considera uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.

Per questo motivo il suo eventuale gradimento potrebbe trasformarsi in una leva importante qualora la Juventus decidesse davvero di tentare l’assalto.

L’eventuale arrivo di un portiere di livello mondiale rappresenterebbe anche un segnale forte delle ambizioni del club, deciso a rafforzare la rosa con elementi di grande esperienza e personalità. Naturalmente si tratta ancora di un’ipotesi di mercato, ma il profilo di Alisson è considerato perfettamente in linea con le esigenze tecniche della squadra.

Spalletti può essere l’arma in più per convincere Alisson

Il nome di Alisson è tra quelli che la Juventus starebbe valutando con maggiore attenzione per la porta del futuro. Il brasiliano ha un contratto con il Liverpool fino al 2027 e, almeno per il momento, non sembra avere fretta di lasciare l’Inghilterra.

Tuttavia, l’interesse dei bianconeri potrebbe prendere forma soprattutto grazie al rapporto con Spalletti.

Durante la loro esperienza comune alla Roma, il tecnico di Certaldo ha potuto apprezzare da vicino le qualità dell’estremo difensore brasiliano, rimasto impresso per sicurezza tra i pali, capacità di impostazione e grande personalità. Non è un mistero che Spalletti lo stimi molto e lo consideri un portiere capace di alzare immediatamente il livello della squadra.

Un altro aspetto che renderebbe l’operazione almeno teoricamente sostenibile riguarda l’ingaggio. Alisson percepisce circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra che rientra nei parametri salariali stabiliti dalla Juventus negli ultimi anni.

Questo dettaglio potrebbe facilitare eventuali contatti qualora il club decidesse di affondare il colpo. Per il momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma il gradimento dell’allenatore rappresenta sicuramente un elemento da non sottovalutare.

Di Gregorio non convince e il futuro resta incerto

Le riflessioni della Juventus sul ruolo del portiere sono legate anche al rendimento di Michele Di Gregorio. L’estremo difensore arrivato per difendere i pali bianconeri non ha convinto completamente per continuità di prestazioni e questo starebbe spingendo la dirigenza a valutare possibili alternative in vista della prossima stagione.

Accanto a questa situazione c’è poi il tema legato a Mattia Perin.

Il portiere italiano è sempre stato una garanzia quando chiamato in causa, ma potrebbe decidere di lasciare Torino per cercare maggiore continuità altrove. Una scelta comprensibile per un giocatore che ha dimostrato di poter essere titolare in molte squadre di Serie A.

Se davvero dovesse aprirsi una nuova fase tra i pali bianconeri, l’arrivo di un profilo come Alisson rappresenterebbe un salto di qualità evidente. Il brasiliano porterebbe esperienza internazionale, leadership e una sicurezza che pochi portieri al mondo possono garantire. Per ora si tratta di uno scenario ancora tutto da verificare, ma la Juventus osserva con attenzione e valuta le possibili mosse per il futuro.