L'Inter programma il mercato e non escluderebbe la cessione di Denzel Dumries. Per sostituire l'olandese sarebbe stato sondato Tchatchoua del Verona. Inoltre, i dirigenti nerazzurri sarebbero propensi a fare cassa cedendo calciatori che non hanno convinto come Asllani, Mehdi Taremi, Tajon Buchanan, Aleksander Stankovic e Sebastiano Esposito.

Individuato l'erede di Dumfries

L'Inter potrebbe pensare a Tchatchoua come possibile erede di Dumfries. L'olandese ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro valida fino al termine del mese di luglio.

La cifra è sostenibile soprattutto per i top club che potrebbero pensare all'esterno, determinante in questa ultima stagione calcistica. Sulle tracce dell'ex Psv Eindhoven ci sarebbero Barcellona e Manchester City. In caso di addio, l'Inter metterebbe a segno comunque una plusvalenza in quanto Dumfries è stato pagato circa 15 milioni di euro.

I dirigenti nerazzurri seguono dunque l'esterno Tchatchoua che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e che potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto. L'esterno 2001 può giocare da esterno a tutta fascia o come terzino in una difesa a quattro ed è abile negli inserimenti senza palla. La sua progressione lo rende un profilo duttile per entrambe le fasi di gioco.

Inter, il mercato degli esuberi vale oro: Marotta costruisce il futuro tagliando il superfluo

La dirigenza interista potrebbe incassare circa 50 milioni di euro dai calciatori in esubero. Un'operazione chirurgica, pensata per rifinanziare il mercato in entrata senza toccare il cuore della squadra campione d’Italia. In uscita ci sarebbe Asllani che interesserebbe molto al Betis Siviglia, pronto ad offrire circa 17 milioni di euro. Il ragazzo vorrebbe restare però in Italia e piace a Bologna e Fiorentina. Buchanan avrebbe mercato in Bundesliga e Premier, con club come Eintracht Francoforte e Brentford interessati. L’Inter spera in una cessione da 8–10 milioni, magari inserendo una clausola di recompra.

Sebastiano Esposito avrebbe avuto dei contatti con il Cagliari che potrebbe inserire un prestito con diritto di riscatto. Stankovic sarebbe da tempo in trattativa con il Bruges, l'Inter lo valuta circa 15 milioni di euro ma vorrebbe mantenerne il controllo inserendo una clausola per acquistarlo nuovamente. Infine ci sarebbe Yann Bisseck che avrebbe estimatori in Premier League e che verrebbe ceduto per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Taremi, arrivato ad Appiano a parametro zero, invece, potrebbe essere ceduto in Turchia o in Inghilterra per circa 7 milioni di euro.