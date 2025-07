Dopo una stagione straordinaria con il Crotone in Serie C, l'attaccante Marco Tumminello ha attirato l'attenzione di diversi club, soprattutto in Serie B. Il Crotone, dopo aver preso atto delle numerose offerte, ha ufficialmente aperto alla cessione del suo attaccante. Tra le squadre interessate, il Sudtirol ha provato a rilanciare nelle ultime ore, ma è la Salernitana a fare la mossa decisiva, con una proposta superiore ai 500.000 euro, che potrebbe portare alla chiusura della trattativa a breve. L’affare sarebbe ormai ai dettagli finali.

La concorrenza cresce, ma la Salernitana prende il sopravvento

Il Sudtirol, tra le altre squadre della Serie B, aveva già mostrato interesse per Marco Tumminello, cercando di avviare trattative per il suo trasferimento. Tuttavia, la concorrenza è aumentata quando la Salernitana ha deciso di fare sul serio, presentando una proposta superiore ai 500.000 euro per il trasferimento del giovane attaccante. L'offerta economica formulata dal club granata ha suscitato l'interesse del Crotone, che ha visto in essa una proposta concreta e vantaggiosa, soprattutto per le condizioni economiche e la rapidità con cui la trattativa potrebbe chiudersi. Questo ha messo la Salernitana in pole position per l'attaccante, superando la concorrenza e avvicinandosi a un accordo imminente con i campani.

Crotone pronto a cedere Tumminello, il mercato si accende

Marco Tumminello ha avuto un impatto importante sulla squadra del Crotone nella passata stagione. Con 37 presenze totali, 17 gol e 3 assist, l'attaccante ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per i pitagorici, realizzando ben 15 gol in campionato, 1 in Coppa Italia di Serie C e 1 nei Playoff. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di molte squadre, soprattutto in Serie B, dove il mercato è sempre molto attivo. Il Crotone ha quindi preso la decisione di metterlo sul mercato, permettendo al calciatore di fare il salto in una squadra di maggiore livello.

Il futuro di Tumminello: un nuovo capitolo con la Salernitana

Con l’accordo che si avvicina, il futuro di Marco Tumminello sembra ormai segnato verso la Salernitana. La proposta economica vantaggiosa e l'interesse di un club che punta a risalire in Serie B sono fattori decisivi nella scelta del calciatore. Dopo una stagione di grande successo con il Crotone, Tumminello ha dimostrato di avere le qualità per fare il salto in una squadra di maggiori ambizioni. Concludere la trattativa nelle prossime ore sarebbe il giusto coronamento per un talento che, ora più che mai, ha bisogno di nuove sfide per crescere ulteriormente.