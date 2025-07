Sempre attenta alle opportunità offerte dal calciomercato, la Juventus starebbe valutando con una certa attenzione il profilo di Lucas Vazquez. Dopo 10 anni ha dato l'addio al Real Madrid e l’esterno destro spagnolo potrebbe diventare un’autentica occasione a parametro zero in linea con le esigenze economiche tecniche e tattiche bianconere a costi contenuti: è poco più di quattro milioni di euro l'ultimo ingaggio percepito dal giocatore.

Vazquez sarebbe stato proposto dai propri agenti

Dotato di una buona corsa, di un'ottima visione di gioco e anche di un discreto feeling con il gol, Vazquez sarebbe un giocatore ideale per un calcio dinamico e propositivo come quello che vuole proporre Igor Tudor.

Inoltre, l’esperienza internazionale del giocatore spagnolo, maturata in anni di successi con i Blancos, aggiungerebbe leadership e mentalità vincente a un gruppo che mira a tornare ai massimi livelli. Accostato già in passato spesso alla Juventus, secondo alcune indiscrezioni, il giocatore spagnolo sarebbe stato proposto alla società bianconera dai propri agenti. Condizione ottima per un affare low cost per un calciatore dal sicuro rendimento.

Lucas Vazquez: come giocherebbe con Tudor

Il possibile ingaggio del giocatore spagnolo da parte della Juventus potrebbe portare Tudor a fare diverse valutazioni tattiche. Nel 3-5-2, modulo spesso adottato dal tecnico croato, Vazquez potrebbe agire da esterno a tutta fascia sulla destra, garantendo sia copertura difensiva che spinta offensiva.

Con il giocatore in rosa, non è da escludere nemmeno un suo possibile impiego in una posizione più avanzata in un eventuale 4-3-3 o 4-2-3-1. Moduli dove Vazquez metterebbe in mostra le sue qualità offensive e la sua incisività nel supportare l’attacco. Infine, in alcune situazioni, Tudor potrebbe schierare una difesa a quattro, con Vazquez nel ruolo di terzino con compiti di copertura.

La Juve valuterebbe anche Pubill

Mentre starebbe prendendo forma la pista che porta a Vazquez, per rinforzare la corsia destra, la dirigenza bianconera non trascurerebbe altre opzioni e un nome che starebbe circolando con un certa insistenza in casa Juventus è quello di Marc Pubill, giovane e promettente terzino destro in forza all'Almería.

Nonostante la giovane età, il giocatore spagnolo ha già mostrato doti interessanti, attirando l'attenzione di diversi club europei tra i quali ci sarebbe anche l’Arsenal. In questo caso, se Vazquez rappresenterebbe l'esperienza e l'affidabilità a costo zero, Pubill diventerebbe per la Juventus un investimento per il futuro a costi tutto sommato contenuti. Seguito pare anche da Milan e Roma, a oggi il cartellino del giocatore spagnolo è valutato 15 milioni di euro dal suo attuale club.