Dusan Vlahovic è uno dei calciatori in uscita dalla Juventus. Visto il mancato rinnovo contrattuale, il club bianconero sta cercando una nuova sistemazione all'attaccante serbo ormai fuori dal progetto di Igor Tudor. Oltre al Manchester United ed al Milan, ci sarebbe un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Anche l'Atletico monitora Vlahovic

Dopo una stagione con poche soddisfazioni, i Colchenoros vogliono ritornare ai vertici del calcio spagnolo ed europeo attraverso un mercato di assoluto spessore. Nonostante la presenza di calciatori come Alvarez e Sorloth, mister Simeone avrebbe richiesto un altro attaccante così da completare il reparto offensivo.

Stando agli ultimi rumor di mercato, tra i profili seguiti dalla dirigenza ci sarebbe anche quello di Vlahovic che sarebbe gradito al tecnico dell'Atletico. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, la Juve non fa però sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di sposare il progetto dell'Atletico ma soprattutto dalla reale offerte che i Colchoneros metteranno sul piatto per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000.

La cessione di Vlahovic è fondamentale per le dinamiche di mercato della Juventus. Infatti, la Vecchia Signora avrebbe la liquidità necessaria per intavolare una trattativa serrata col Paris Saint Germain per acquistare a titolo definitivo Randal Kolo Muani.

La Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offerta con prestito ed obbligo di riscatto fissato attorno ai 40 milioni di euro.

Opzione Kessie per il centrocampo

Altro tassello fondamentale per il calciomercato della Juventus è l'acquisto di un forte centrocampista che possa essere un'alternativa importante a Locatelli e Thuram. Vista la richiesta da 60 milioni dell'Atalanta per Ederson, i bianconeri studiano le possibili alternative e tra queste spunta quella che porta a Frank Kessie. A oggi è un sondaggio da parte del club bianconero che vorrebbe capire la fattibilità dell'affare. Una trattativa che però in questo momento appare in salita per diversi motivi; il primo legato allo stipendio percepito dal calciatore fuori portata per le casse della Vecchia Signora; il secondo legato alla volontà dell'ex Milan che vorrebbe continuare la sua esperienza in Arabia con la maglia dell'Al-Ahli di cui è capitano.

Kessie non è il solo profilo sondato dalla Juventus che continua a tenere sotto osservazione anche calciatori come Granit Xhaka del Leverkusen e Bissouma del Tottenham. Sullo sfondo, resta in piedi la pista che porta a Rios del Palmeiras, che però è un obiettivo di mercato della Roma di Gasperini.