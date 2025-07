La dirigenza della Juventus, con in testa il direttore sportivo Andrea Comolli, avrebbe intensificato la ricerca di nuovi innesti per il centrocampo e tra i nomi che starebbe valutando, ci sarebbero quelli di Franck Kessié dell'Al-Ahli e di André del Wolverhampton. Se per l’ex milanista, poco propenso a un ritorno in Serie A, il costo di un’eventuale operazione di mercato potrebbe essere ammortizzata con l’inserimento di Nico Gonzalez come contropartita tecnica, per André la Juventus avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus al Wolverhampton per il cartellino del giocatore.

Kessié non sarebbe interessato a un ritorno in Serie A

Nonostante il possibile interesse da parte della società bianconera, il centrocampista ivoriano non sembrerebbe particolarmente propenso a un ritorno in Serie A. Nel tempo, Kessié è diventato il capitano della squadra araba e nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2026, a oggi vorrebbe onorare l’accordo con l’Al-Ahli per poi decidere con calma il suo futuro sportivo. Approdato alla Saudi Pro League nel 2023 Kessié percepisce un ingaggio da 18 milioni di euro, cifra che la Juventus non potrebbe eguagliare.

Tuttavia, se l’Al-Ahli valutasse una cessione immediata del giocatore, la Juventus potrebbe inserire Nico Gonzalez (valutato sui 25 milioni di euro e profilo molto apprezzato) come eventuale contropartita tecnica per abbassare le eventuali richieste economiche arabe, con Kessié che dovrebbe naturalmente tagliarsi una buona parte dello stipendio.

La Juve avrebbe offerto 25 milioni di euro per André

Parallelamente a Kessié, la Juventus starebbe lavorando con una certa insistenza per André, promettente centrocampista del Wolverhampton. Infatti, i bianconeri avrebbero già presentato un'offerta per il cartellino del giocatore che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro più bonus ai Wolves.

Classe 2001, il giovane brasiliano avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza juventina per le sue spiccate qualità tecniche e la sua visione di gioco. Bravo e veloce nell’impostare l'azione dal basso, André è dotato di un’ottima tecnica di base che gli permette la precisione nei passaggi e nel fraseggio. Doti che, unite a una certa aggressività sportiva, lo renderebbero un profilo ideale per il centrocampo bianconero.

Come giocherebbe André con Tudor

L'eventuale arrivo del centrocampista brasiliano da parte della Juventus aprirebbe diverse soluzioni tattiche per mister Igor Tudor. Il tecnico croato, noto per la sua predilezione per un calcio intenso e dinamico, potrebbe impiegare il brasiliano in diverse posizioni nel suo centrocampo.

Infatti, André può agire come mediano davanti alla difesa in un modulo a tre, offrendo protezione e dettando i ritmi di gioco grazie alla sua intelligenza tattica e alla sua abilità nel recupero palla. In alternativa, le sue doti d’impostazione e la sua visione di gioco gli consentirebbero di ricoprire il ruolo di mezzala, oppure quello di centrocampista centrale in un 3-4-2-1, garantendo copertura e inserimenti offensivi.