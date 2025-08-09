La Juventus si prepara a scendere in campo domani, 10 agosto, per la seconda amichevole della propria pre season. Dopo la prima uscita estiva, Igor Tudor è pronto a testare ulteriormente la condizione fisica e tattica dei suoi giocatori, con l’obiettivo di aumentare il minutaggio e dare spazio a chi finora ha avuto meno occasioni. Contro il Borussia Dortmund, avversario di livello internazionale, il tecnico croato schiererà dal primo minuto anche Gleison Bremer, João Mario e Jonathan David, nomi che rappresentano punti cardine della rosa bianconera.

La sfida contro il Borussia Dortmund rappresenterà un importante banco di prova per valutare la crescita della squadra in questa fase della preparazione. Al di là del risultato, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla condizione fisica, all’affiatamento tra i reparti e alla capacità di mettere in pratica le indicazioni tattiche dell’allenatore. Tudor, dal canto suo, vuole vedere progressi concreti, consapevole che la stagione è lunga e che ogni dettaglio, in questa fase, può fare la differenza.

La probabile formazione

Il modulo scelto sarà il 3-4-2-1, lo stesso con cui Tudor sta lavorando fin dal ritiro estivo. Tra i pali, confermatissimo Michele Di Gregorio, nuovo titolare della porta juventina.

In difesa ci sarà spazio per Gatti, Bremer e Kalulu, anche se il numero 15 bianconero resta in ballottaggio con Kelly, pronto a subentrare qualora Tudor optasse per una rotazione. Sulle corsie laterali, a destra agirà João Mario, mentre a sinistra toccherà ad Andrea Cambiaso, protagonista di un’ottima stagione l'anno scorso. In mezzo al campo, Manuel Locatelli guiderà la manovra insieme a Khéphren Thuram, chiamato a garantire dinamismo e copertura.

Sulla trequarti, Tudor punterà sui due titolari già designati in questo inizio di stagione: Francisco Conceição e Kenan Yildiz, giocatori capaci di garantire imprevedibilità e tecnica tra le linee. In avanti, il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Jonathan David, nuovo punto di riferimento offensivo dei bianconeri, pronto a sfruttare ogni occasione per convincere staff e tifosi.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; João Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

Le parole di Tudor

Alla vigilia del match, Igor Tudor ha analizzato il momento della squadra e il lavoro svolto in queste settimane: “Sono sempre partite diverse, queste giocate in agosto, perché c’è tanto carico di lavoro dietro. Abbiamo spinto, in questi 18 giorni si è lavorato tanto”. Il croato ha voluto sottolineare come il programma di preparazione sia stato intenso e mirato a costruire la condizione ottimale per affrontare al meglio la stagione ufficiale.

Oltre al lavoro sul campo, la Juventus è attiva anche sul mercato, sebbene l’obiettivo principale resti quello di sfoltire la rosa.

Su questo punto, Tudor è stato chiaro: “Siamo un po’ tanti, però abbiamo organizzato il lavoro per tutti. Poi vedremo cosa succederà fino al 31 in ottica mercato”.

Il tecnico non si è sottratto nemmeno a una domanda sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante al centro di diverse voci di mercato: “Dusan sta lavorando bene, come gli altri: è molto professionale, niente altro”. Parole che confermano la volontà di Tudor di mantenere la concentrazione della squadra sul campo, evitando distrazioni esterne.