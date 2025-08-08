Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, Morten Hjulmand non sarebbe il prototipo del centrocampista che starebbe cercando la Juventus, poiché il club bianconero vorrebbe un mediano meno costoso e che sappia essere più mobile del regista danese.

Momblano a sorpresa: 'Hjulmand non è il nome giusto per questa squadra'

"Per quanto riguarda Hjulmand un po' a sorpresa raccolgo un'informazione importante: il giocatore valutato dalla Juventus dentro un range tra 30 e 35 milioni, sicuramente è stato in qualche modo filtrato e individuato diverse settimane fa, ma per caratteristiche non è quello che sta cercando il club bianconero.

Nelle rotazioni serve un giocatore con altre skill e quindi arrivo a dire che il danese non è il nome giusto. Inoltre c'è anche il discorso della valutazione che fa la Juventus che è molto diversa da quella che fa lo Sporting Lisbona. Quei soldi la Vecchia Signora non è disposta a metterli, perché la Juve non farà un mercato faraonico, almeno in quest'estate. Quindi se proprio si sceglierà di fare uno sforzo economico alla Continassa, lo si farà su un giocatore totalmente decisivo sulla carta, magari anche superiore a Hjulmand in determinate abilità".

Momblano ha proseguito: "Hjulmand ha qualcosa che frena la Juventus, forse il danese ha caratteristiche simili ai giocatori che già abbiamo in rosa e mi viene da pensare su tutto a Locatelli.

Forse perché è un giocatore che sicuramente è cresciuto nell'esperienza portoghese, ma non ha ampliato la gamma di gioco, al massimo lo ha perfezionato. Quindi, se Hjulmand non è il nome, allora bisogna aprirsi ad altre strade, anche perché resiste assolutamente la certificazione del fatto che la Juventus un centrale di centrocampo naturale lo voglia consegnare a Tudor: in quella zona di campo ne servono almeno tre, sempre che consideriamo Thuram idoneo a giocare col tecnico croato. Quindi la Juve cerca un giocatore che abbia dinamismo, forse anche un certo livello di reattività in mezzo al campo, ma con la testa da mediano. Non da play o magari da play dinamico, che oltre a spostare il pallone sappia spostare anche se stesso con molta velocità".

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "La verità è che Hjulmand costa troppo ma è un ottimo centrocampista che aggiunge alla forza fisica e alle capacità difensive una buona tecnica e buone capacità di passaggio. In buona sostanza non è un 'fabbro' come Sangaré", scrive un utente su Youtube. Un altro poi sottolinea: "Hjulmand andava preso di corsa già quando giocava a Lecce. Giocatore che ho sempre seguito, immenso".