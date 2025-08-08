Kolo Muani resta un obiettivo della Juventus. Il club bianconero sta cercando di trovare un'intesa con il Paris Saint Germain per riportare l'attaccante francese a Torino. La Vecchia Signora potrebbe inserire il cartellino del giovane Francisco Barido come parziale contropartita tecnica.

Kolo Muani resta nel mirino, Barido possibile contropartita per il Psg

Impatto importante per il bomber francese che durante il periodo in bianconero ha siglato 8 reti in 16 partite diventando fondamentale per la conquista del quarto posto ed il conseguente accesso in Champions League.

Il classe 98 resta quindi l'obiettivo principale per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Tudor ma la trattativa con il Psg non è affatto facile vista la richiesta di circa 50-55 milioni di euro da parte del club parigino. Stando alle ultime notizie di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta ad un'offerta vicina ai 40-45 milioni più il cartellino di Francisco Barido, talentuoso centrocampista argentino che piace proprio al Psg e soprattutto a Luis Enrique. Il giovane talento della primavera bianconera ha offerto ottime prestazioni tanto da entrare nel mirino di diversi top club europei. Da capire se la società francese accetterà contropartite all'interno dell'affare Kolo Muani, visto l'interesse di club inglesi che non avrebbero ad accontentare le richieste economiche.

La Juve valuta però anche possibili alternative al francese e tra queste resta viva la pista che porta a Nicolas Jackson in uscita dal Chelsea. Il bomber senegalese la cui valutazione si aggira attorno ai 40-45 milioni è un obiettivo di mercato anche del Bayern Monaco. Viva anche l'ipotesi Nikola Krstovic del Lecce, seguito da Roma ed Atalanta.

Possibile rilancio del Napoli per Miretti

Il centrocampo della Juventus potrebbe subire delle modifiche importanti. In attesa di scoprire il futuro di Douglas Luiz, il club bianconero deve far fronte al forte interesse del Napoli per Fabio Miretti. La società partenopea e soprattutto Antonio Conte avrebbero opzionato il classe 2003 come rinforzo primario per il centrocampo viste le qualità tecniche e duttilità del ragazzo.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Napoli sarebbe pronto ad una nuova offerta da circa 18 milioni di euro per convincere la Juventus. Una cifra che si avvicina molto alla richiesta di 20 da parte della Vecchia Signora che potrebbe accettare la proposta dei partenopei, visto il gradimento di Miretti di sposare il nuovo progetto targato Conte.

Con queste possibili cessioni, il club bianconero potrebbe sbloccare il mercato in entrare ed avere la possibilità di completare l'organico. Per la mediana vive le ipotesi Hjulmand, valutato 50 milioni dallo Sporting, ma anche le alternative di O'Riley e Sangare.