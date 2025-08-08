Il mercato estivo entra nel vivo e, come spesso accade, i colpi più ambiti rischiano di sfuggire per questione di tempi e dettagli economici. È il caso di Randal Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain, al centro di una trattativa fra il club parigino e la Juventus che, al momento, procede a rilento.

Lo stallo nasce da una doppia divergenza: da un lato la valutazione complessiva del cartellino, dall’altro la formula del trasferimento. I bianconeri, su indicazione di Igor Tudor, vedrebbero nel classe ’98 il rinforzo ideale per il reparto offensivo, ma prima di affondare il colpo devono liberare spazio in rosa e, soprattutto, risorse finanziarie attraverso la cessione degli ultimi esuberi.

Un’operazione a incastri che sta richiedendo più tempo del previsto.

Nel frattempo, però, i giorni persi potrebbero risultare fatali. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Florian Plettenberg, il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa per Kolo Muani. I Magpies avrebbero avviato contatti diretti con l’entourage del giocatore, complici le mutate strategie di mercato dopo che la loro prima scelta in attacco, Benjamin Sesko, ha deciso di lasciare il Lipsia per accasarsi al Manchester United.

Juventus, una concorrenza che può far male ai bianconeri

L’interesse del club di Premier League rappresenta una minaccia concreta per la Juventus. Il Newcastle, infatti, può contare su una forza economica nettamente superiore, capace di soddisfare senza troppi compromessi sia le richieste del PSG che quelle di Kolo Muani.

Se la pista inglese dovesse concretizzarsi, alla Continassa la notizia non verrebbe accolta di buon grado: il rischio è che la lentezza nelle operazioni preliminari si traduca nell’ennesima occasione sfumata.

Nel calciomercato, si sa, ogni giorno può cambiare lo scenario. E in un contesto frenetico come quello attuale, dove le grandi d’Europa non esitano a rilanciare pur di strappare un giocatore conteso, la Juventus dovrà decidere in fretta se accelerare e presentare al PSG un’offerta convincente, oppure rassegnarsi a vedere Kolo Muani volare oltremanica.

Juve, le alternative per l'attacco sono sempre di meno

Se Kolo Muani dovesse sfumare, alla Juventus resterebbero sempre meno profili disponibili sul mercato.

Ai bianconeri ad esempio sarebbe piaciuto Darwin Nunez, ma il centravanti uruguaiano avrebbe praticamente raggiunto l'accordo con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Anche il succitato Sesko avrebbe fatto parte della shortlist di Comolli, ma come già accennato, lo sloveno si unirà al Manchester United per 76,5 milioni di euro. Comolli potrebbe quindi aspettare gli ultimi giorni di agosto per trovare la soluzione low cost, una scelta non priva di rischi.