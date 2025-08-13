Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni della trasmissione Juventibus, la Juventus si starebbe muovendo sulle tracce di Gianluigi Donnarumma, portiere campione d'Europa col PSG dato in uscita dal club francese.

Juventus, Momblano. 'Nel caos che si sta creando a Donnarumma i bianconeri non sono stati fermi'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus della Juventus e delle indiscrezioni su Donnarumma: "In un caos che riguarda il giocatore e il PSG, nel quale sappiamo che le parti sicuramente si separeranno.

Lo ha annunciato lo stesso Donnarumma e per vie traverse anche Luis Enrique e da qui sono scattate delle indiscrezioni che vorrebbero coinvolto il Manchester City o l'Al-Hilal, club arabo che addirittura sarebbe disposto a mettere sul piatto uno stipendio da 45 milioni di euro. In questo contesto, la Juventus non è stata ferma: lo do per certo e penso che sia una notizia che debba accontentare chi ha detto in questi giorni che la società bianconera avrebbe dovuto almeno provarci a prendere il portierone della nazionale. Se poi ovviamente la competizione arriverà a livelli impareggiabili, almeno avranno fatto un tentativo. Detto questo, credo che sarà importante anche capire la linea che vorrà seguire il giocatore".

Il giornalista ha proseguito: "Il rischio, vista la situazione, è che la Juventus finisca nel mucchio di quei club che proveranno a prendere Donnarumma ma il tentativo dei bianconeri non è un atto dovuto dalle circostanze. Non l'hanno fatto perché devono dare un segnale al tifo o perché in un caso del genere la vecchia signora deve essere presente e chi se ne importa di come andrà a finire. Lo hanno fatto con intenzioni serie. Detto ciò, a oggi non possiamo assolutamente dire che la Juventus ha fatto un tentativo di acquisire Donnarumma però possiamo definirlo un posizionamento del club bianconero per quanto riguarda il portiere. Insomma a Gigio è stato fatto capire se avrà intenzione di tornare in Italia e con la maglia della Juventus, se ne potrà parlare in un tavolo aperto coi dirigenti".

Momblano ha concluso: "Sono d'accordo con chi dice che il portiere è l'ultimo dei problemi in casa Juventus, però in questo caso si apre un file speciale, diverso. Parliamo di un estremo difensore che ha davanti a se nei prossimi giorni la possibilità di cambiare il suo futuro e da quanto so, gli è stato fatto presente che il club bianconero è disponibile a trattare".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Donnarumma è l'alter ego di Buffon, da prendere subito'

Le parole di Momblano non hanno convinto tutti i suoi followers sul web: "Ma se non si riesce a portare Kolo Muani a Torino.... vuoi perdete fiato a parlare di Donnarumma? Chi lo paga il suo ingaggio?" scrive un utente. Un altro poi sottolinea: "Gigio è l'alter ego di Buffon. Elkann dovrebbe aprire il portafoglio e andarlo a prendere di persona a Parigi".