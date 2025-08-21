Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus di cosa potrebbe accadere alla Continassa qualora l'operazione con il PSG per Kolo Muani saltasse.

Momblano ha sottolineato sia che i bianconeri sarebbero a conoscenza di una possibile uscita da Roma di Artem Dovbyk, sia che il Lipsia potrebbe cedere Openda.

Juventus, Momblano: 'Alla Continassa sanno che la Roma non tratterrà Artem Dovbyk'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del canale Twitch Juventibus e riferendosi alla situazione inerente il nuovo centravanti che la Juve dovrebbe acquisire ha detto: "Alla Continassa non si aspettavano che il PSG la tirasse tanto per le lunghe con Kolo Muani e anche se aleggia una certa fiducia sul fatto che il francese arriverà, si stanno cominciando a guardare attorno.

Per esempio a Torino sanno che Artem Dovbyk non dovrebbe restare alla Roma. L'ucraino sarebbe stato anche proposto ma poi la cosa non avrebbe attecchito completamente perché ad oggi Vlahovic non è disposto a parlare con i giallorossi. La Juve sta anche valutando questo Strand Larsen, che fra gli attaccanti messi nel mirino, secondo me fa parte di una lista stilata da Damien Comolli".

Momblano ha proseguito: "Se collassasse l'operazione Kolo Muani, la Juventus oltre al bomber di peso, guarda anche a profili di attaccanti capaci di sostituire Kenan Yildiz, quindi abili nel fungere da supporto per il vero numero 9. Mi era stato chiesto se fosse Lookman ma credo che il nome attenzionato da Comolli è persino superiore al nigeriano, mi riferisco a Openda.

Il calciatore è in uscita dal Lipsia e ha portato a grandi riflessioni in quel della Continassa, visto che andrebbe concettualmente a sostituire Kolo Muani in tutto e per tutto".

Il giornalista ha infine concluso: 'L'operazione Openda costerebbe molto di meno rispetto a quella che attualmente è in piedi con il PSG per Kolo Muani e non mi riferisco unicamente al cartellino del giocatore. Il centravanti francese, al quale va riconosciuta la voglia di decurtarsi in parte lo stipendio qualora tornasse, avrebbe pur sempre un ingaggio da top player. Dopo quello di Vlahovic, sarebbe il più oneroso dell'intera rosa della Juventus".

Juve, Openda porterebbe agilità e profondità

Lois Openda fa dell'agilità il suo punto forte.

Pur non superando il metro e 80 di altezza, compensa ampiamente con una velocità dirompente che sfrutta per attaccare costantemente la profondità nella difesa avversaria.

Dotato di ottima tecnica e abilità di dribbling, si muove su tutto il fronte offensivo, rendendosi imprevedibile e difficilmente marcabile.

Openda non è solo un finalizzatore e mostra buone capacità tanto con il destro quanto con il sinistro.