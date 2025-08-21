Il Milan è tra le società più attive in questi ultimi giorni di calciomercato.

In attesa di concludere la trattativa con il Leverkusen per Victor Boniface, il diavolo continua a monitorare Dusan Vlahovic e potrebbe decidere di sacrificare il cartellino di Santiago Gimenez per arrivare al bomber della Juventus.

Non solo Boniface, idee Vlahovic ed Harder per l'attacco

Nonostante l'imminente arrivo di Boniface, Dusan Vlahovic resta per il Milan un obiettivo di mercato.

La trattativa per arrivare al serbo classe 2000 resta complicata, vista la richiesta di 25 milioni da parte della Juventus, ecco che i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Santiago Gimenez come contropartita.

Al momento si parla di un'idea e non di una trattativa reale e concreta. C'è inoltre da capire la volontà della Juventus nell'accettare un eventuale scambio, cosa che porterebbe però a non monetizzare dalla cessione del bomber serbo, seguito anche da Napoli ed Atletico Madrid.

Vlahovic non è l'unico profilo sondato dal Milan, che tiene sotto osservazione anche Conrad Harder, attaccante danese in forza allo Sporting Lisbona. I rossoneri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il club portoghese vorrebbe cedere il ventenne a titolo definitivo per una cifra attorno ai 18-20 milioni.

Interesse dell'Atalanta per Musah, in entrata si scalda la pista Rabiot

Yunus Musah è uno dei calciatori del Milan maggiormente richiesti sul fronte calciomercato.

Dopo l'interesse del Napoli e di alcuni club di Premier League, il classe 2002 sarebbe adesso finito nel mirino dell'Atalanta, in forte pressing per impostare una vera e propria trattativa.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, il club bergamasco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il centrocampista americano, che piace ad Ivan Juric per la sua duttilità e capacità di corsa e pressing. Un'offerta che al momento non soddisfa il Milan, che chiede una cifra complessiva tra i 25-28 milioni.

Resta da capire se la Dea si avvicinerà o meno alla richiesta dei rossoneri.

Con l'eventuale uscita di Musah, il Milan potrebbe reinvestire il denaro e completare la mediana. Uno degli obiettivi resta Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia e molto stimato da Massimiliano Allegri. Per cedere il centrocampista francese l'OM chiede una cifra vicina ai 18-20 milioni.