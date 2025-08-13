Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di Teun Koopmeiners, sottolineando come l'olandese dovrà sfruttare la nuova stagione coi bianconeri, per far vedere il suo reale valore.

Pedullà: 'Questa deve essere la stagione di Teun Koopmeiners'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni del proprio canale Youtube della Juventus e del riscatto che dovrà cercare uno dei calciatori più criticati nella scorsa stagione: "In questi giorni alla Continassa gli occhi sono puntati su Teun Koopmeiners e questa deve essere la sua stagione.

L'olandese deve fare finta di aver firmato con la Juventus 10 giorni fa, perché quello che è successo un anno fa con l'Atalanta è stato sfiancante dal punto di vista emotivo. Il calciatore ne ha risentito anche fisicamente, in quanto non ha potuto svolgere come avrebbe dovuto la preparazione atletica coi bianconeri. Adesso sarà interessante vederlo come agirà in qualità di mezz'ala, perché con Locatelli e Thuram potrebbe sposarsi decisamente bene. Inoltre sulla trequarti i bianconeri sono numericamente apposto".

Pedullà ha proseguito: "Sarà anche interessante capire se la Juventus riuscirà a chiudere un paio di cessioni a centrocampo e sicuramente mi vengono in mente due nomi a tal proposito, quello di Arthur e quello di McKennie.

Non cito Douglas Luiz perché per lui ci devono essere delle condizioni ben precise. In entrata credo che O'Riley può essere un'opportunità da seguire".

Il giornalista ha concluso il suo video restando in tema Juventus ma parlando di una trattativa che potrà coinvolgere anche il Milan: "L'ombra di Vlahovic sui rossoneri è sempre presente, al netto delle indiscrezioni che parlando di Hojlund. Secondo me il serbo, rimotivato a dovere da quell'Allegri con cui è in contatto, farebbe molto più comodo al Diavolo rispetto al centravanti danese in uscita dal Manchester United. Per me Vlahovic può fare 20 gol mentre non sono sicuro che Hojlund riuscirebbe a garantire lo stesso numero di segnature. Dunque invito sempre a tenere il mirino puntato su questa trattativa".

Koopmeiners, una stagione per il riscatto

Teun Koopmeiners è chiamato a riscattare un’annata decisamente sottotono. Nella scorsa stagione, infatti, il centrocampista olandese ha collezionato 40 presenze complessive tra campionato e coppe con la Juventus, ma il suo bottino di soli 4 gol e 3 assist è ben lontano dagli standard a cui aveva abituato a Bergamo, dove era spesso protagonista sia in termini realizzativi che di incisività nella manovra offensiva.

La Juve, che ha investito su di lui per aggiungere qualità, dinamismo e soluzioni dalla distanza, si aspetta ora un rendimento più vicino a quello dell’era Gasperini: più gol, più assist e una leadership tecnica capace di fare la differenza nei momenti decisivi della stagione.