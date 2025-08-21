Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano su Youtube, la Juventus non avrebbe preso contatti con il Marsiglia per Adrien Rabiot, centrocampista in uscita dal club francese. Sempre stando alle parole di Romano, neanche la Roma starebbe trovando l'accordo per acquisire Jadon Sancho dal Manchester United.

In questi giorni il nome di Adrien Rabiot sta rimbalzando un po' ovunque e questo perché il Marsiglia ha deciso di metterlo sul mercato dopo la lite avuta con il suo compagno di squadra Rowe.

La Juventus è una delle squadre che è stata accostata al centrocampista francese ma il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza in merito: "Non mi risulta che la Juve abbia preso dei contatti in questo momento per Rabiot. Poi è normale che il calciatore venga offerto un po' ovunque e su questo non ci sono dubbi, perché parliamo pur sempre di un elemento di altissimo livello, finito sulla lista dei partenti a pochi giorni dalla conclusione del mercato e per "soli" 15 milioni di euro. Appare ovvio quindi che chi gli sta vicino lo stia cercando di proporre ai club più importanti che ci sono in circolazione ma oggi a me risulta che il focus della Juventus sia su altri obiettivi.

Dobbiamo vedere cosa succederà con Matt O'Riley, dobbiamo vedere cosa succederà con Zhegrova e quindi è giusto sottolineare come Comolli abbia il focus su calciatori differenti da Rabiot".

Romano, restando in tema di smentite, ha poi parlato della Roma e delle indiscrezioni che vorrebbero i giallorossi essere nuovamente forti sul profilo di Jadon Sancho: "Quando un calciatore così importante viene accostato a un club altrettanto blasonato come quello giallorosso c'è del fermento. Per l'inglese però è stata un'estate molto strana, perché per esempio lo hanno dato vicinissimo alla Juventus ma io so per certo che i bianconeri non hanno mai fatto neanche una prima offerta allo United. La Roma invece l'offerta l'ha fatta eccome al club inglese, tanto è vero che le parti stavano chiudendo la trattativa, poi però Sancho lunedì scorso ha detto no alla formazione capitolina.

Ora, stanno uscendo di nuovo tantissime voci che vorrebbero Friedkin pronto a intervenire, ma da quello che mi risulta, le cose non sono cambiate di una virgola rispetto a lunedì scorso".

I tifosi rispondono a Romano: 'Perché non scandagliare il mercato e fermarsi a Sancho?'

Le parole di Romano, specie quelle su Sancho, hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori giallorossi: "Allora mi chiedo, per quale motivo la società non sta scandagliando il mercato alla ricerca di un esterno sinistro al posto di Sancho? Oltretutto si è appena infortunato Bailey e mancano 10 giorni alla chiusura del mercato" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se Sancho ha detto no è no, inutile che Gasperini pianga. No ai giocatori che non vogliono venire".