Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto su X un messaggio definendo quella di Arthur la peggiore operazione fatta dalla Juventus in tutta la sua storia. Mecca ha poi detto la propria sull'uscita di Douglas Luiz e sull'esordio in campionato dei ragazzi di Tudor contro il Parma.

Juventus, Mecca impietoso: 'Arthur? Credo sia la peggiore operazione di mercato fatta dal club bianconero'

In questa estate, come nelle precedenti, la Juventus è chiamata a piazzare Arthur Melo, centrocampista brasiliano fuori dal progetto bianconero che il club puntualmente cede in prestito per un anno.

Lo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca, in un messaggio piuttosto diretto scritto sul social X, ha dunque detto la propria opinione in merito: "Arthur rimane la peggior operazione di mercato della Juve da che io abbia memoria. Da quanti anni è sul groppone della Juve?".

Mecca, restando in tema Juventus, ha poi usato evidentemente altri termini per l'uscita di Douglas Luiz: "32.5 milioni per la cessione del brasiliano è un’ottima operazione, anche perché ti permette di non fare minusvalenza nella prossima stagione. È un peccato per come sia andata perché credevo molto nel giocatore ma la Juve non può più rischiare nuovi Arthur a bilancio. Dico anche che puoi essere forte quanto vuoi ma se non giochi mai con due allenatori e ti presenti in ritardo di giorni al raduno della nuova stagione, la colpa non è sempre degli altri".

Lo speaker ha infine scritto un terzo messaggio riferendosi all'esordio in campionato della Juventus che vedrà i bianconeri dover affrontare il Parma con una formazione piuttosto rimaneggiata: "Capisco che la Juventus in rosa abbia ancora molti giocatori ma, tolti gli 11 titolari non tutti di alto livello, le riserve lasciano davvero a desiderare tra mediocrità, esuberi e scontenti. Fiducia nell’ultima settimana di mercato ma non si potrà e dovrà arrivare così al 1 settembre. Vi ricordo che si dovrà giocare ogni tre giorni e che Tudor non può fare miracoli".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Il bello è che eravamo tutti gasati per aver scambiato Arthur con Pjanic'

Le parole di Mecca hanno acceso i suoi followers sul web: "Si, ma almeno economicamente parte di quegli 80 milioni di euro sono stati “compensati” dai 60 di Pjanic.

Vlahovic è costato 80/85 secchi con 8/10 milioni di stipendio medio" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Scambiato con Pianjc … non capisco perché i registi europei alla Juve falliscano sistematicamente. Che disastro. La secondo operazione peggiore sicuramente Vlahovic".

Infine un terzo ricorda: "Ed eravamo tutti gasati per aver ceduto Pjanic che ormai giocava in ciabatte per un brasiliano giovane del Barca, specialista nel tiki taka".