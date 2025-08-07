Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su YouTube, la Juventus dovrebbe accelerare in modo deciso sul mercato, offrendo a Tudor giocatori all'altezza del club bianconero e non profili di secondo piano, che inciderebbero poco. Pedullà ha poi fornito nuovi aggiornamenti sul Milan e sulla situazione del centravanti.

Pedullà parla chiaro: 'Ora devono sbrigarsi, perché ho letto nomi improponibili ma serve gente all'altezza'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato su YouTube la situazione del mercato in casa Juventus: "Modesto, nell'ultima intervista fatta, ha detto cose giuste e condivisibili.

Però, adesso il tempo stringe e bisogna dare a Tudor dei calciatori, perché sono in ritardo. Dai bianconeri mi aspetto che acquistino calciatori del livello adatto alla Vecchia Signora, giocatori come ad esempio Jadon Sancho. Questo perché mi rifiuto di pensare che Yildiz possa essere l'unico esterno offensivo di sinistra o che utilizzino Nico Gonzalez, anche se non lo cedono. Ci sono troppi buchi nella rosa, devono ancora prendere un attaccante e sto leggendo onestamente dei profili improbabili, con tutto il rispetto per il Nottingham Forest. La società dovrebbe puntare su elementi all’altezza del nome della Juventus, altrimenti si rischia di parlare del nulla".

Pedullà, restando in tema mercato Juve ma parlando di un calciatore in uscita, ha detto: "Max Allegri al Milan ha fatto una scelta per l'attacco e quella si chiama Dusan Vlahovic.

Questo, però, non vuol dire che verrà accontentato, perché subentrano valutazioni economiche e tutto può cambiare. In merito a questo, seguirei con attenzione anche le voci di mercato che portano i rossoneri a Rasmus Højlund, perché se allo United arrivasse davvero Šeško, per il danese ci sarebbe sempre meno spazio".

Infine, Pedullà, parlando dell'ormai noto caso Lookman, ha detto: "Non sappiamo se l'hanno punito o se l'hanno multato e non credo a chi dice che non subirà nulla dall'Atalanta perché si tratta di questioni interne. Il calciatore non si è presentato al raduno ed è un gesto grave, ma la vicenda resta avvolta nel mistero e non è ancora chiaro cosa stia realmente accadendo. Nel frattempo l'Inter aspetta sorniona per vedere come evolverà la situazione".

Le parole di Pedullà hanno trovato il consenso sul web di tanti tifosi bianconeri: "Spero che alla fine si prenda gente da Juve come Sancho e Kolo Muani, altrimenti tutto verrà di conseguenza e già immagino quelli che se la prenderanno con Tudor unico responsabile", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Sangaré e giocatori dello stesso calibro possono stare ben distanti dalla Juventus".