Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Nico Gonzalez sarebbe entrato nel mirino di Everton e Fulham, due club inglesi alla ricerca di un esterno offensivo. La Juventus avrebbe dato disponibilità a cedere il calciatore, a patto che questo venga acquisito a titolo definitivo.

Juventus, Nico Gonzalez resta in uscita, Everton e Fulham sulle tracce dell'esterno argentino

Nico Gonzalez continua a rappresentare uno dei principali profili in uscita dalla Juventus in questa sessione di mercato estivo. Il classe ’98, arrivato appena un anno fa dalla Fiorentina per una cifra complessiva di 28 milioni di euro più bonus, non rientra nei piani tecnici del nuovo corso bianconero, e la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte concrete per il suo cartellino.

Nelle ultime ore, secondo quanto filtra dall’ambiente juventino, Everton e Fulham avrebbero mosso i primi passi, chiedendo informazioni sull’esterno argentino. Entrambe le società di Premier League sono alla ricerca di un rinforzo offensivo sulle fasce, e il profilo di Gonzalez, per caratteristiche tecniche e versatilità, sarebbe considerato funzionale per il calcio inglese.

Una coincidenza che farebbe sorridere la Juventus, che vedrebbe di buon occhio l’approdo di Gonzalez oltremanica, ma solo a fronte di una condizione chiara e non negoziabile: la cessione dovrà avvenire a titolo definitivo. La società bianconera, infatti, non intende prendere in considerazione formule come prestiti o cessioni con diritto di riscatto, puntando invece a monetizzare subito.

La valutazione attuale si aggira attorno ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua alla luce dell’investimento fatto appena dodici mesi fa e del valore tecnico del giocatore, nonostante una stagione in chiaroscuro. Resta da capire se le due londinesi decideranno di affondare il colpo nelle prossime settimane, presentando un'offerta che soddisfi le richieste della Vecchia Signora. Nel frattempo, Nico Gonzalez attende sviluppi e si allena con la squadra, pronto a lasciare la Continassa o a vivere una seconda stagione a Torino nella speranza di un riscatto.

Juventus, l'uscita di Nico Gonzalez potrebbe accelerare l'entrata di Sancho

Se la Juventus riuscisse a cedere davvero Nico Gonzalez avrebbe poi la liquidità necessaria per lanciare l'assalto a Jadon Sancho, esterno inglese dato in uscita dal Manchester United per 25 milioni di euro.

Sul calciatore, il club bianconero starebbe lavorando da settimane, avendo praticamente trovato l'accordo economico che soddisferebbe il classe 2000 e il suo entourage. Tuttavia, la vecchia signora potrebbe doversi vedere le spalle dall'Inter, altra società alla ricerca di un esterno d'attacco che avrebbe aggiunto il nome di Sancho alla propria lista.