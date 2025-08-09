Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la Juventus sarebbe disposta a mandare via Dusan Vlahovic per una cifra complessiva di circa 18 milioni da dividere in 15 di base fissa più almeno due o tre di bonus.

Pedullà: 'Per 15 milioni più bonus Comolli impacchetta Vlahovic e lo manda via'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della cifra che potrebbe bastare alla Juventus per cedere a titolo definitivo Dusan Vlahovic: "Ho letto negli scorsi giorni che il club bianconero vorrebbe 35 milioni di euro per liberare il centravanti serbo ma bisogna fare chiarezza su quello che potrebbe diventare un equivoco.

Quello che so io è Vlahovic per 15 milioni di euro più 2 o 3 di bonus può essere ceduto e mi sembra assurdo pensare che a 10 mesi dalla scadenza del suo contatto, la Juventus e Comolli possano alzare la tariffa e chiedere tanti soldi. Soltanto un pazzo farebbe una cosa del genere e quindi vengono riportate delle notizie solo per dare addosso alla società bianconera".

Pedullà ha proseguito: "Non voglio difendere la Juventus da alcune responsabilità che ha realmente. Perché siamo arrivati al 9 agosto e di sicuro il fatto che stiano dando con tanto ritardo i rinforzi a Tudor farà discutere. Però ribadisco con forza il concetto già espresso, per 15 milioni, anche 16 più bonus, Comolli impacchetta Vlahovic e lo manda via da Torino.

È una cosa che ho verificato, perché Allegri e il serbo sono rimasti in contatto e perché il Milan sta si trattando con il Manchester United per Hojlund, ma l'operazione per il danese per costi finali potrebbe essere più dispendiosa di quella per il classe 2000. Insomma è una situazione da seguire con attenzione e non è detto che il Milan si possa fermare ad un solo attaccante da aggiungere in rosa. Magari i rossoneri prenderanno un bomber in prestito con diritto di riscatto e poi attenderanno un'occasione di mercato da cogliere negli ultimi di agosto".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se Dusan non verrà sistemato giocherà poco o nulla'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "Se Dusan non verrà sistemato e rimarrà alla Juventus giocherà poco o nulla, perderà il mondiale e perderà un ingaggio futuro milionario come è accaduto a Rabiot o Dybala.

Se la Juventus perde economicamente, Dusan perde economicamente" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma perché la Juve deve svendere il serbo a 15 milioni oppure Miretti a 14 milioni? Chi vuole i giocatori della Juventus deve fare offerte consone, altrimenti rimangono nella squadra e fanno il loro dovere fino a fine contratto. La Juve ha svenduto a oggi troppi elementi, vedi Chiesa, Kean, Hujisen, Fagioli ecc, e poi bisogna assistere ai 20 milioni per Casadei dati dal Chelsea. Mi dispiace ma non sono d'accordo sulla valutazione di Vlahovic".