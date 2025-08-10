Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del mercato finora effettuato dalla Juventus ha sottolineato come il club bianconero starebbe effettivamente facendo poco. Secondo Zuliani, il dg Damien Comolli potrebbe quindi accelerare nella parte finale di agosto.

Juventus, Zuliani: 'Il club si deve dare una mossa sul mercato perché finora è stato fatto pochissimo'

Il giornalista Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della sessione estiva di rafforzamento che sta vivendo il club bianconero: "Molti tifosi mi hanno detto che la Juve si deve dare una mossa sul mercato e questo è vero.

Bisogna guardare in faccia la realtà, al netto delle parole di Tudor, che negli scorsi giorni ha detto di essere in sintonia con con la società per il mercato, che questo è un gruppo forte e sano, che lui vuole partire per vincere. Nonostante questa sua bella dichiarazione di intenti, è evidente che non ci dobbiamo dimenticare quando Tudor stesso chiese 3 rinforzi di livello per essere competitivi. Al momento è arrivato David, perché Joao Mario ha sostanzialmente preso il posto di Costa e Conceicao già c'era l'anno scorso. Quindi in questo istante la Juve ha portato un solo vero acquisto a Tudor e quindi sì, sta facendo pochissimo nel senso delle entrate per i grandi nomi. Ovviamente ci sono le difficoltà del mercato agostano, specie quello del pre-ferragosto.

Sono abbastanza convinto che dopo la seconda settimana del mese corrente, la Juventus andrà a sbloccare tante situazioni e alla fine farà anche i tre famosi acquisti che chiede Tudor".

Zuliani ha poi parlato delle indiscrezioni che vorrebbero l'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa fra Juve e PSG per Kolo Muani: "L'operazione per il francese non si sta sbloccando e c'è questa corrente che vorrebbe la compagine parigina aver chiesto ai bianconeri l'inserimento di Barido come parziale contropartita tecnica. Molti dicono che l'argentino è un fenomeno e che alla sua età ha già mostrato di più di quanto fece Soulé. Onestamente io non mi espongo tanto, perché Barido non ha fatto ancora nulla e sta muovendo i primi passi nel calcio.

Detto questo, sono d'accordo con molti tifosi che sono contrati all'inserimento del giovane sudamericano nella trattativa per Kolo Muani. Se la Juventus lo facesse si esporrebbe a un grande rischio".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Nel mercato c'è tempo fino al 31 agosto'

Le parole di Zuliani hanno acceso la discussione sul web: "Forse a qualcuno sfugge che quest’anno abbiamo speso più di 100 milioni per i riscatti della scorsa stagione, grazie allo "chef" Giuntoli. Quindi Comolli ha le mani legate se non esce qualcuno di importante" scrive un utente su Youtube. Un altro più ottimista aggiunge: "Nel mercato c’è tempo fino al 31 agosto, ricordo quando Lotito della Lazio mise a segno 9 colpi di mercato tutti l’ultimo giorno e così quei 2-3 rinforzi riuscendo a vendere nella fase finale del mercato".