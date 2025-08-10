Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube sottolineando che secondo lui il Milan, dopo aver ceduto Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, non avrà più scuse e dovrà tirare fuori la cifra richiesta dalla Juventus per l'eventuale acquisizione di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Chirico: 'Ora il Milan ce li ha i soldi per Vlahovic, niente più scuse'

In questi giorni il Milan è riuscito a piazzare Malick Thiaw in Premier League e più nello specifico al Newcastle, per 40 milioni di euro. Una cifra davvero importante relazionata a quanto aveva mostrato il tedesco in Serie A e che ha acceso la fantasia di Marcello Chirico.

Il giornalista, nel suo ultimo video su Youtube, ha collegato l'uscita dalla società lombarda del difensore al possibile acquisto da parte di Igli Tare di Dusan Vlahovic: "Non so cosa hanno visto in Inghilterra per il calciatore del Milan, che io ricordo ha commesso diversi errori nella sua avventura in Italia. Però ora non mi vengano più a dire che il club rossonero non ha le finanze per acquisire Vlahovic dalla Juventus. Perché se i bianconeri sono stati presi per la gola su diverse cessioni, visto che si sapeva della necessità di incassare per le difficoltà economiche, ora anche Comolli dovrà sfruttare questa entrata da parte dei rossoneri. D'altronde il francese continua a fare il duro e a tenere il punto sulle valutazioni di molti calciatori in uscita e quindi andasse dal Milan e pretendesse quanto desiderato da sempre.

Da quello che mi risulta la Juve lascia partire Vlahovic per 15 più bonus".

Chirico ha proseguito: "Se il Milan vuole proprio il serbo spendesse quanto chiede la Juve e chiudesse questa storia. Anche perché è Allegri che sta chiedendo Vlahovic a tutti i costi e la cosa, ammetto, mi fa un po' ridere. Perché ripenso a tutte le critiche che il tecnico si prese ai tempi della Juventus, quando molti pensavano che fosse colpa sua se il classe 2000 non segnasse. Ora che credono, che il livornese gli metterà una mano in testa e lo trasformerà? Certo, al Milan ci sono altri calciatori e quindi magari con Leao e Pulisic anche Vlahovic potrà tornare quello della Fiorentina, vedremo".

Le parole di Chirico scatenano i tifosi: 'Quando hai un dirigente che sa lavorare questi sono i risultati'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Questa è la piena dimostrazione di quando hai un dirigente che sa fare bene il proprio lavoro, mentre da noi c'è chi ancora festeggia per aver svenduto un giovane come Mbangula a soli 10 milioni e un giocatore come Weah che aveva fatto l' anno scorso 6 gol e 5 assist a soli 18 milioni" scrive un tifoso bianconero su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma anche avessero i soldi il punto è che non li vogliono proprio spendere per Vlahovic. Sono 10 milioni, prendere o lasciare".