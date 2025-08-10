La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo di spessore per la mediana, ma il primo obiettivo rischia concretamente di sfumare. Lo Sporting Lisbona, proprietario del cartellino di Morten Hjulmand, non sembra intenzionato a fare sconti: la valutazione che i portoghesi fanno del centrocampista danese è altissima, decisamente superiore alle possibilità attuali dei bianconeri. Una posizione ferma che, di fatto, sta complicando la trattativa e costringendo il direttore generale Damien Comolli a guardarsi intorno. Nelle ultime ore il dirigente juventino avrebbe cominciato a virare su profili alternativi, e tra questi sta emergendo con forza il nome di Matt O’Riley.

Una stagione in Premier League da dimenticare

Classe 2000, nazionale danese, O’Riley era stato uno dei protagonisti assoluti del Celtic, club con cui aveva raggiunto con facilità la doppia cifra di gol a stagione. Le sue prestazioni avevano convinto il Brighton a investire circa 30 milioni di euro la scorsa estate per portarlo in Premier League, con l’obiettivo di farne il perno della mediana di Hürzeler.

Il primo anno in Inghilterra, però, non ha rispettato le attese. In 22 presenze di campionato, O’Riley ha messo a segno appena 2 reti. Un rendimento deludente ma condizionato pesantemente dagli infortuni: prima un problema alla caviglia, poi una lesione al ginocchio, lo hanno tenuto lontano dal campo per circa tre mesi complessivi.

Stop che ne hanno frenato la continuità e ridotto il suo impatto sulla squadra.

La stagione sottotono ha avuto un riflesso anche sul mercato. Se un anno fa il Brighton aveva blindato il giocatore, oggi appare disposto a trattarne la cessione. Le indiscrezioni parlano di una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, cifra decisamente più contenuta rispetto agli oltre 60 che lo Sporting chiede per Hjulmand. Una differenza che potrebbe pesare, soprattutto in un momento in cui la Juventus deve anche pensare a finanziare le operazioni in entrata attraverso le cessioni di alcuni elementi in rosa.

Douglas Luiz il nome da far uscire per sbloccare il mercato

O’Riley rappresenterebbe per i bianconeri una scommessa interessante: giovane, dotato di buona tecnica, fisicità e inserimento offensivo, ma con ancora margini di crescita importanti.

Il suo eventuale arrivo però, sarà legato strettamente a quello di un'uscita dalla Continassa e nello specifico, Damien Comolli vorrebbe piazzare Douglas Luiz sia per incassare 30 milioni di euro, sia per liberare spazio salariale a centrocampo. La cessione del brasiliano non sembrerebbe semplice da compiere: nessun club, attualmente, avrebbe la volontà di accontentare le richieste economiche fatte dalla Juventus. Un ostacolo difficile da raggirare e che potrebbe bloccare ancora per giorni il mercato dei bianconeri.