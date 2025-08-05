Mentre l’allenatore della Juventus Igor Tudor guida la squadra nel ritiro bavarese di Herzogenaurach, il direttore generale Damien Comolli è rimasto a Torino per seguire da vicino le trattative di mercato.

Mancano 27 giorni alla fine del mercato: Tudor ha indicato come priorità il ritorno di Randal Kolo Muani per completare il reparto offensivo, oltre a un centrocampista in grado di unire qualità e quantità. A queste due esigenze se ne aggiunge una terza, legata al reparto difensivo: a tal proposito in queste ore spunta un nome: il giovane Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg.

La Juventus punta il giovane Koulierakis

L’algoritmo usato dal dirigente bianconero Comolli avrebbe suggerito di tenere d’occhio Konstantinos Koulierakis, difensore centrale greco del Wolfsburg. Classe 2003, mancino, fisicamente solido e già con 14 presenze in nazionale, rappresenta un profilo interessante sia per il presente che in ottica futura.

Reduce da una stagione positiva in Bundesliga con 38 presenze, 3 gol e 3 assist, Koulierakis ha attirato l’attenzione non solo della Juventus, ma anche di altri club di alto livello. Al momento non è ancora partita una trattativa ufficiale, ma l’interesse c’è. Tutto dipenderà da Kelly, che per ora non sembra convinto di lasciare Torino dopo mezza stagione.

Le caratteristiche di Koulierakis

Konstantinos Koulierakis è un difensore centrale mancino di grande fisicità e personalità, nonostante la giovane età. Nato nel 2003, si distingue per la sua solidità nei duelli aerei, la buona lettura del gioco e una discreta tecnica di base che gli consente di impostare l’azione da dietro con sicurezza. Dotato di una struttura atletica imponente, sa farsi valere anche nei contrasti e nelle situazioni di uno contro uno.

Già nel giro della nazionale greca, con cui ha collezionato diverse presenze, Koulierakis pare avere margini di crescita importanti ed è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio ellenico.

Serve un difensore se dovesse partire Kelly

Il principale candidato a lasciare la Juventus resta Lloyd Kelly, arrivato dal Newcastle lo scorso gennaio e ancora molto apprezzato in Premier League. Se il difensore inglese dovesse fare ritorno in patria, il club bianconero dovrebbe appunto intervenire sul mercato per rimpiazzarlo e a quel punto Koulierakis sarebbe uno dei candidati principali.

Un'alternativa di maggior esperienza potrebbe essere il polacco Jakub Kiwior dell'Arsenal, già accostato ai bianconeri anche nelle scorse sessioni di mercato.

Nel frattempo, durante i contatti con il PSG per Kolo Muani, la Juventus avrebbe chiesto informazioni anche su Lucas Beraldo, che potrebbe lasciare Parigi in prestito entro la fine del mese. Più complicata invece la pista che porta a Leonardo Balerdi, molto apprezzato da Tudor, ma considerato incedibile dal Marsiglia.