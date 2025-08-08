Nella stagione altalenante vissuta dalla Juventus, uno dei giocatori che ha lasciato la migliore impressione è stato senza dubbio Renato Veiga. Arrivato lo scorso gennaio dal Chelsea, il difensore ha saputo distinguersi in maglia bianconera, mostrando di essere più maturo e a proprio agio in una grande squadra europea rispetto ad altri compagni di reparto approdati a Torino nello stesso periodo.

Disporre di un profilo solido sia fisicamente che tecnicamente come Veiga darebbe un notevole salto di qualità al pacchetto arretrato della Juventus.

Il Chelsea ha bisogno di sfoltire la rosa

Al momento non c’è ancora una trattativa avviata tra i due club, ma se ne potrebbe aprire una ripercorrendo la formula utilizzata pochi mesi fa: un prestito, magari con diritto di riscatto, in grado di soddisfare giocatore, Juve e Chelsea.

A Londra, infatti, è già partita l’operazione di sfoltimento della rosa, con la cessione di diversi esuberi, e Veiga rientra tra i possibili partenti. Tuttavia, la recente notizia della rottura del crociato di Colwill potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il Chelsea a rivedere i propri piani.

Anche l'Atletico Madrid su Veiga

Attorno al futuro di Renato Veiga si sono rincorse numerose voci di mercato nelle ultime settimane, con in particolare l’Atletico Madrid pronto a puntare su di lui.

Simeone lo considerava infatti il profilo ideale per il suo calcio intenso e versatile. Tuttavia, la trattativa tra Chelsea e club spagnolo non è andata in porto: i Colchoneros, approfittando della situazione legata ad Hancko e all’Al-Nassr, hanno virato sul difensore slovacco, riuscendo a portarlo a Madrid.

Domenica l'amichevole tra Juventus e Borussia Dortmund

L’inizio della Serie A si avvicina, così come quello delle principali competizioni calcistiche della stagione 2025-26. Con l’agosto ormai oltre la sua prima metà, per le squadre è arrivato il momento di dare un’accelerata e completare una preparazione iniziata settimane fa. In questo contesto, la sfida amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus rappresenta il penultimo test non ufficiale per la formazione di Igor Tudor, prima dell’ultimo impegno contro l’Atalanta previsto per la prossima settimana.

Il fischio d’inizio dell’amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus è fissato per le 17:30 di domenica 10 agosto 2025. L’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per assistere al match sarà quindi indispensabile essere abbonati al servizio e accedervi tramite computer, smartphone o tablet. L’incontro sarà poi proposto in differita su Canale Nove, con messa in onda a partire dalle 21:30.