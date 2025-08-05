ll calciomercato entra nel vivo e, tra tentativi mancati e manovre future, le strade di Juventus e Roma sembrano incrociarsi più di quanto si potesse pensare. Due nomi in particolare stanno animando le cronache delle ultime ore: Artem Dovbyk e Weston McKennie.

Dovbyk offerto, ma senza sviluppi

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma sarebbe pronta a salutare Artem Dovbyk, attaccante ucraino classe '97, dopo una stagione fatta di alti e bassi. L’attaccante non avrebbe convinto pienamente José Mourinho e il club capitolino starebbe cercando una soluzione sul mercato, proponendo il giocatore anche a Juventus e Milan.

Tuttavia, sia da Torino che da Milano le risposte finora sono state fredde: nessun interesse concreto, e soprattutto nessuna offerta. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma ad oggi l'unica pista viva sembra portare alla Premier League, con Leeds e West Ham pronti ad approfittarne.

McKennie, la Roma guarda in casa Juve

In direzione opposta, invece, potrebbe muoversi Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno 2026, è finito nel mirino della Roma, che lo considera una valida opzione per rinforzare la mediana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, McKennie non è considerato incedibile, e i giallorossi starebbero valutando l'opportunità di avanzare una proposta formale, puntando sul fatto che la Juve potrebbe essere interessata a monetizzare ora per evitare un deprezzamento futuro.

Situazione fluida, ma senza accelerazioni

Al momento, entrambe le operazioni si trovano in una fase di stallo. Se l'eventuale addio di Dovbyk appare più imminente per volontà del club, la posizione della Juventus su McKennie resta più prudente: Igor Tudor potrebbe ancora contare sul texano, ma un’offerta interessante potrebbe cambiare le carte in tavola.

La sensazione è che si tratti di movimenti preliminari, di quelle trattative che richiedono tempo, pazienza e – soprattutto – incastri giusti. In mezzo c’è anche la volontà dei giocatori, che non hanno ancora preso posizione pubblicamente.

Una possibile trattativa incrociata?

In un mercato sempre più creativo, non si esclude uno scenario in cui Juve e Roma possano cercare un’operazione incrociata, magari inserendo Dovbyk in una trattativa più ampia che coinvolga McKennie e qualche contropartita tecnica o economica.

Un’ipotesi per ora suggestiva, ma che potrebbe tornare d’attualità qualora i contatti tra le due società si intensificassero.

Con meno di un mese alla chiusura del mercato, Juventus e Roma sono ancora alla ricerca degli ultimi tasselli. Dovbyk e McKennie potrebbero esserne parte. O potrebbero restare semplici nomi in una lunga estate di voci e sondaggi.