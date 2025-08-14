La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato. L'obiettivo primario della Vecchia Signora è quello di rinforzare il reparto di centrocampo. La dirigenza bianconera, in questi giorni, avrebbe iniziato a monitorare con interesse Yves Bissouma del Tottenham. Per il proprio centrocampista il club inglese, non sembra disposto a fare sconti, ed avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 25 milioni di euro.

La Juventus ci prova per Bissouma, ma il Tottenham non fa sconti

Secondo le ultime news di calciomercato, Juventus e Tottenham avrebbero avviato i primi contatti nei giorni scorsi, per capire se l’operazione potesse prendere forma.

La dirigenza bianconera avrebbe inoltre avuto modo di parlare con l’entourage di Bissouma, il calciatore sarebbe pronto a lasciare gli Spurs e sposare un nuovo progetto.

Il centrocampista maliano, dotato di forza fisica, dinamismo e spiccate doti di interdizione, è visto come il rinforzo ideale per dare maggiore equilibrio al centrocampo di Igor Tudor, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Douglas Luiz.

Il Tottenham, al momento, non sembra disposto a concedere sconti e scendere sotto la soglia dei 25 milioni di euro.

Per la Juventus, Bissouma costituirebbe un’alternativa più accessibile dal punto di vista economico rispetto a profili come Morten Hjulmand o Matt O'Riley, entrambi valutati più del centrocampista maliano.

La Juventus continua a lavorare anche sulle operazioni in uscita. Al momento resta incerta la permanenza in bianconero di Dusan Vlahovic che piace al Milan, e quella di Douglas Luiz monitorato con interesse dal Nottingham Forest.

Le caratteristiche di Bissouma

Yves Bissouma è un centrocampista moderno e completo, capace di unire intensità fisica e qualità tecniche. Dotato di grande forza nei contrasti e di un’ottima capacità di recupero palla. Sa leggere le situazioni di gioco con tempismo e aggressività, interrompendo le manovre avversarie e rilanciando rapidamente l’azione. La sua mobilità gli consente di coprire ampie porzioni di campo, mentre la resistenza e il dinamismo lo rendono prezioso nelle transizioni, sia difensive che offensive.

Pur non essendo un regista puro, possiede una buona pulizia nel passaggio corto e la personalità per gestire il pallone sotto pressione, risultando un equilibratore ideale per squadre che cercano solidità e ritmo a centrocampo.