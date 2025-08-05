Miguel Gutierrez continua a essere uno dei nomi più discussi in casa Napoli. Il terzino sinistro del Girona, che per una curiosa coincidenza sarà avversario degli azzurri sabato a Castel di Sangro, è stato anche ieri al centro di colloqui e valutazioni, proseguendo un dialogo iniziato già dalla scorsa settimana.

Il club partenopeo considera ormai prioritario rinforzare la corsia sinistra con un giocatore capace di coprire tutta la fascia e garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco. Questa esigenza ha portato anche a valutare la possibilità di un doppio innesto: affiancare a Gutierrez un profilo più offensivo per dare maggiore profondità alla rosa.

Gutierrez potrebbe arrivare al Napoli nei prossimi giorni con una cifra intorno ai 18 milioni di euro.

Il Napoli riflette per la fascia sinistra: molto dipende dalla partenza di Raspadori

Il Napoli continua a riflettere sull'eventualità di acquistare un esterno sinistro offensivo come Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal Manchester City, resta ancora attuale, nonostante l’interesse concreto del Tottenham. Restano in considerazione anche Federico Chiesa e Jadon Sancho, ora meno vicini rispettivamente a Liverpool e Manchester United.

Tuttavia, l’eventualità di un doppio colpo offensivo sembra legata alla possibile partenza di Giacomo Raspadori, tornato ieri sotto i riflettori del mercato spagnolo.

Dopo la decisione a sorpresa del centrocampista Enzo Millot di accettare l’offerta dell'Al-Ahli, l’Atletico Madrid ha riacceso i fari su Grealish. I contatti tra l’agente del giocatore e il club spagnolo vanno avanti da tempo, ma per concretizzare l’operazione servirà avvicinarsi alla valutazione di 30 milioni di euro fissata dal Napoli per il suo attaccante.

Rilancio dei partenopei per Miretti

Nel frattempo, il ds Giovanni Manna ha rilanciato l’offerta per Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, portandola a 14 milioni di euro.

In caso di mancato accordo con i bianconeri, il Napoli tiene d’occhio un’alternativa sempre in Serie A: si tratta di Giovanni Fabbian del Bologna, anche lui classe 2003 e cresciuto nel vivaio dell’Inter.

Il Napoli di Antonio Conte, prima di esordire in campionato il 23 agosto contro il Sassuolo, dovrà affrontare altre tre amichevoli: Napoli-Girona il 9 agosto alle 19, Napoli-Sorrento il 10 agosto alle 10 e l'ultima sfida sarà contro l'Olympiakos il 14 agosto alle ore 18. Fino a ora il Napoli ha disputato 4 amichevoli ottenendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte.