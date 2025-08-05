La Juventus è alla ricerca di un grande attaccante che possa completare il reparto offensivo assieme a Jonathan David. Kolo Muani resta l'obiettivo principale, ma le richieste del Paris Saint Germain, stanno frenando un suo ritorno a Torino. Per questo, il club bianconero valuta possibili alternative e tra queste c'è anche Benjamin Sesko, bomber classe 2003 del Lipsia.

I bianconeri monitorano Sesko, operazione da 80 milioni

Dopo una stagione di spessore con 15 reti e 5 assist, il 22enne sloveno è pronto per il definitivo salto di qualità e confrontarsi con le realtà europee più importanti del panorama calcistico.

La Juve sta monitorando la situazione ma in questo momento si può parlare soltanto di un sondaggio, di un forte gradimento, e non di una reale trattativa.

La trattativa con il Lipsia, qualora dovesse prendere forma, sarà tutt'altro che semplice, soprattutto per l'elevato costo del cartellino dell'attaccante, che ad oggi si aggira attorno ai 70-80 milioni, cifra che al momento la Vecchia Signora non può permettersi di spendere. Per arrivare a Sesko, la Juve, dovrebbe inoltre battere la concorrenza del Newcastle, alla ricerca dell'erede perfetto di Isak, obiettivo di mercato del Manchester United.

In ogni caso, il bomber sloveno rappresenterebbe un colpo di altissimo livello per la Juventus. Le sue caratteristiche si incastrerebbero perfettamente nel 3-4-2-1 di Igor Tudor.

Sesko può occupare il ruolo di prima punta, ma all'occorrenza può essere schierato anche come trequartista.

Forte pressing del Napoli per Miretti

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni. La mediana potrebbe subire diverse modifiche. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino durante l'attuale sessione di calciomercato, c'è anche Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 è un obiettivo del Napoli di Antonio Conte. Stando alle ultime notizie di mercato, la società azzurra sarebbe pronta a formalizzare un'offerta di 14 milioni di euro più bonus per accaparrarsi le prestazioni del 21enne. Un'offerta che si avvicina alla richiesta di 18-20 mln della Vecchia Signora.

I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per la cessione di Miretti.

Dopo Miretti, il club bianconero proverà a piazzare anche Douglas Luiz, che resta nel mirino del Nottingham Forest. La società inglese è pronta ad un'offerta attorno ai 30 milioni, la Juve al momento per il centrocampista brasiliano ne chiede 40. La sessione estiva di calciomercato è entrata nel vivo, e nelle prossime settimane potrebbe riservare dei colpi a sorpresa.