La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. Il club bianconero è alla ricerca di un difensore che possa completare il pacchetto arretrato ed essere quindi funzionale al sistema di gioco proposto da Igor Tudor. Diversi profili monitorati dalla dirigenza e tra questi ci sarebbe anche quello di Lucas Beraldo, difensore brasiliano che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in questa finestra di mercato.

Opzione Beraldo per la difesa

Stando alle ultime notizie di mercato nei dialoghi per Kolo Muani, la Juventus si sarebbe informata anche per il classe 2003 che dopo una stagione con luci ed ombre non sembrerebbe intoccabile per Luis Enrique.

La conferma di Pacho nel ruolo di centrale accanto a Marquinhos hanno tolto spazio al 21enne che potrebbe decidere di lasciare Parigi per giocare con maggiore continuità. Per il club francese Beraldo non è incedibile ed ha una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe decidere di spendere attraverso la cessione di qualche cessione, in particolare di Lloyd Kelly che resta un obiettivo del Crystal Palace. Il difensore brasiliano rappresenterebbe un buon colpo per la Vecchia Signora e darebbe fisicità alla retroguardia. Inoltre può ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre ed all'occorrenza occupare anche la posizione di esterno per dare maggiore copertura e stabilità all'intero sistema di gioco.

Beraldo non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora che continua a tenere sotto osservazione la situazione di Kim Min-Jae che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Il club tedesco non fa però sconti sul cartellino del coreano che si aggira attorno ai 30 milioni.

Non tramonta la pista Hojlund per l'attacco

Altro tassello fondamentale per completare l'organico è l'acquisto di un attaccante di spessore. Kolo Muani resta il primo obiettivo ma la Vecchia Signora sta monitorando possibili alternative all'attaccante francese. Tra queste non tramonta la pista che porta a Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United. Dopo una stagione difficile con solo dieci reti complessive tra tutte le competizioni, il danese potrebbe decidere di lasciare Old Trafford per rimettersi in luce e ritornare protagonista come fatto ai tempi dell'Atalanta.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Red Devils sarebbero pronti ad intavolare una cessione solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Una cifra che al momento il club bianconero non può spendere viste le difficoltà nel piazzare Dusan Vlahovic.

Hojlund darebbe profondità, fisicità e duttilità al reparto offensivo di Tudor che potrebbe decidere anche di modificare il sistema di giocare ed affiancare il danese a Jonathan David, formando una coppia di grande spessore.