Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, sia la Juventus che il Milan dovrebbero accelerare sul mercato in modo tale da completare le rispettive rose prima del termine del calciomercato, previsto per l'1 settembre.

Pedullà duro con Juventus e Milan: 'Non sto capendo le loro strategie, si devono svegliare e darsi una mossa'

"La Juve e il Milan si devono svegliare, sono in ritardo e onestamente le loro strategie le ho capite ma fino a un certo punto": queste sono le parole usate da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "Mi sono ripromesso di non giudicare ancora l'operato di Comolli, perché il suo lavoro verrà attenzionato al termine del mercato in corso ma con il caso Vlahovic, il francese si gioca la sua credibilità. Perché o il direttore generale ha in tasca il rinnovo del classe 2000 o deve fare di tutto per cederlo. Immaginiamoci che bagno di sangue economico potrebbe essere se in questa stagione il serbo restasse alla Juve e segnasse 15 gol, per poi lasciare il club bianconero a parametro 0. Comolli quindi si gioca molto ma sta procedendo a marce molto basse, se consideriamo che siamo al 27 di agosto".

Pedullà ha proseguito parlando del Milan: "La strategia dei rossoneri non è comprensibile e quello che stanno facendo non rispecchia il peso di un club storico come quello lombardo.

La squadra andrà venerdì a Lecce probabilmente senza Leao, avendo ceduto Okafor e si sta facendo portare al guinzaglio dallo Sporting per Harder. Non è possibile che il Milan debba aspettare che il club portoghese trovi un sostituto del centravanti danese per avere il suo nuovo attaccante, perché il Milan è un brand internazionale che non può essere messo in attesa. Detto questo, confermo le voci che vorrebbero Rabiot in orbita rossonera, perché il francese è il mediano che di più vuole Max Allegri. In questo caso cercheranno quindi di accontentare il tecnico toscano, lavorando magari ai fianchi della mamma-agente Veronique. Per il difensore e l'attaccante che stanno cercando si potrebbe dover attendere fino all'ultimo giorno di mercato".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se Vlahovic rifiuta tutti i trasferimenti che deve fare Comolli?'

Le parole di Pedullà, specie quelle su Comolli, hanno acceso la discussione sul web: "Ma se Vlahovic rifiuta tutti i trasferimenti proposti, e anzi per andarsene prima chiede la buonuscita, cosa deve fare Comolli? Pagarlo pure per lasciarlo andare in un'altra squadra? È facile giudicare e criticare con i soldi degli altri" scrive polemico un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Per lei Comolli deve cedere assolutamente Dusan altrimenti è un bagno di sangue, ma a lei risultano offerte concrete ed ufficiali arrivate alla Juve e che sono state rifiutate? A parer mio no, se nessuno lo vuole che colpa ne può avere Comolli?".